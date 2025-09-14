建造困難差點改設計 淡江大橋完成不可能任務

快訊

中央社／ 台北14日電
淡江大橋是國內首例以國際競圖方式辦理設計的橋梁工程。聯合報系資料照
淡江大橋即將在16日合龍，這座曾經流標7次才開工的橋樑，完成多個不可能的任務，還曾因曲線設計提高施工難度，差點要放棄原設計，過程中克服了極限挑戰，還遭遇缺工特別是焊接工的難題，終於邁向完工。

淡江大橋是國內首例以國際競圖方式辦理設計的橋梁工程，施工階段則由台灣、新加坡、馬來西亞、日本及德國等專業技術人員組成施工團隊共同努力，完工後將成為世界最大跨徑（450公尺）的單塔不對稱斜張橋。

淡江大橋歷經7次流標後才終於開工，施工廠商工信工程副總裁陳煌銘過去受訪時曾提到，淡江大橋在興建過程中也創下多個不可能紀錄，首先就是要面對世界知名建築師札哈．哈蒂（Zaha Hadid）設計的高難度曲線，還曾因為建造困難差點被放棄。

陳煌銘說，淡江大橋的主橋塔有別一般橋梁的橋墩與橋塔垂直設計，而是3D曲面造型，因而無法使用自動模板，基礎開發面積有1個國小操場大，光是基礎圍堰就使用了144根鋼管樁，原本採用地下開挖，最後改為兩層環型支撐變露天開挖，才有辦法符合施工進度要求。

淡江大橋不僅將是全世界最長的單塔不對稱跨距斜張橋，主橋塔距離海平面200公尺馬則將是全台最高，在興建過程中光混凝土的澆置作業就進行了98個小時、鋼樑全面使用焊接工法、鋼樑結構使用預鑄工法的量體等，都是很少見及罕見作法。

工期中還遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致缺工，拖延施工進度。交通部公路局北區公路新建工程分局第三工務段長鄭閔中說，由於橋梁工程需要非常多焊接工人，公路局還與施工廠商合作，邀請中華民國鋼結構協會到工地教學，培養泰籍移工通過焊工檢定，

鄭閔中說，碰到大環境缺工，「找不到焊工，就自己訓練，讓他具備焊工資格與技術。」

陳煌銘更指出，淡江大橋的施工品質要求比水壩高，焊接方式更採核電廠等級，也因為焊接難度太高，常常剛訓練好人力，沒多久就離職。

淡江大橋 馬來西亞

