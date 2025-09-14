大台北高溫37度！熱帶擾動發展影響 周三起午後雷陣雨範圍擴大

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天東半部高溫約32、33度，西半部高溫34至36度，其中大台北局部高溫甚至上看37度。聯合報系資料照
明天東半部高溫約32、33度，西半部高溫34至36度，其中大台北局部高溫甚至上看37度。聯合報系資料照

明天西半部高溫34至36度，其中大台北局部高溫甚至上看37度，中央氣象署預報員蔡伊其表示，南海及菲律賓東方至琉球海面仍為大低壓帶環境，未來1周後期有熱帶擾動發展，並以低壓形式向西移動，其外圍水氣將於周三、周四影響到台灣，屆時台東、恆春半島需留意較大雨勢，午後西半部慎防雷陣雨及局部大雨。

蔡伊其說，南海及菲律賓東方至琉球海面仍為大低壓帶環境，目前呂宋島附近有熱帶擾動發展，未來將以低壓形式向西移動，其外圍水氣預估周三、周四影響到台灣。

針對未來1周天氣，蔡伊其指出，明、後2天（15、16日）受到太平洋高壓影響，環境風場轉為東風，花東、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地為晴到多雲的天氣，午後南部、其他山區有局部短暫雷陣雨。

周三、周四（17、18日）台灣附近水氣增加，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，台東、恆春半島有局部較大雨勢，其他地區雲量增加，午後西半部有雷陣雨，且有局部大雨發生機率，夜晚、清晨西半部有零星短暫陣雨。

周五至周日（19至21日）環境風場為東風，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為晴到多雲，午後有雷陣雨的天氣型態。

溫度部分，蔡伊其表示，今天各地高溫普遍為33至36度，最高溫落在北市內湖達37.6度。明（15日）東半部高溫約32、33度，西半部高溫34至36度，其中大台北局部高溫甚至上看37度，提醒中午前後紫外線偏強，戶外活動需注意防曬、多補充水分。離島部分，澎金馬高溫約27至33度。

