豪華朗機工個展10月登場 2作品重返台北當代館

曾獲總統文化獎的台灣當代藝術團體「豪華朗機工」，10月起將在台北當代藝術館推出個展「宇宙寫生」，帶來15件作品，其中有2件作品曾在當代館展出，將以新姿態重返當代館。

台北當代藝術館透過新聞稿表示，豪華朗機工（LuxuryLogico）個展「宇宙寫生」為當代館年度壓軸大展，將為觀眾開啟一場跨越自然、科技與人文的藝術體驗。

豪華朗機工成軍於2010年，由藝術家張耿豪、張耿華、陳乂與林昆穎組成，過往作品如串聯全台數萬名學童參與的「天氣好不好我們都要飛」、2017年台北世大運聖火裝置、2018年台中花博「聆聽花開的聲音」，再到以回收燈具打造的公共藝術「日光域」等，皆是以創作回應公共與社會議題。

此次展覽「宇宙寫生」以「萬物皆連結 It's allconnected」為核心，將重新詮釋14件經典作品，並以1件全新創作開啟對未來的想像。其中展出舊作中，有2件曾在台北當代館展出，將再度與觀眾見面。

像是作品「很難很難」，最初於2019年「查無此人－小花計畫展」呈現，由豪華朗機工攜手音樂人魏如萱、鳳小岳與單曲音樂總監陳建騏共同創作，作品以光與音樂交織，回應生命中誕生與離別的對比經驗，讓光點在日常場景間緩緩游移，成為觸發記憶的媒介。歷經6年時間，將於同一展間重新呈現。

還有始於15年前的作品「天氣好不好我們都要飛」，當時由豪華朗機工與台新銀行文化藝術基金會共同企劃，以空白鳥圖紙邀請全台3萬7200名孩童描繪心中飛翔的夢想，作品曾於2012年在當代館舉辦的「心動EMU」展覽中展出。2025年將再次打開圖紙，重組天氣鳥。

「宇宙寫生－豪華朗機工個展」將於2025年10月4日展出至2026年1月11日，地點在台北當代藝術館。

