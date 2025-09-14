快訊

恭喜！婁峻碩新婚8個月當爸了 焦凡凡虧「這麼不小心」

拳擊世錦賽／係金欸！黃筱雯擊退美國女將奪生涯第3金

開羈押庭前過生日！應曉薇曬女兒 向「女婿們」喊話：兩個都不好追

豪華朗機工個展10月登場 2作品重返台北當代館

中央社／ 台北14日電

曾獲總統文化獎的台灣當代藝術團體「豪華朗機工」，10月起將在台北當代藝術館推出個展「宇宙寫生」，帶來15件作品，其中有2件作品曾在當代館展出，將以新姿態重返當代館。

台北當代藝術館透過新聞稿表示，豪華朗機工（LuxuryLogico）個展「宇宙寫生」為當代館年度壓軸大展，將為觀眾開啟一場跨越自然、科技與人文的藝術體驗。

豪華朗機工成軍於2010年，由藝術家張耿豪、張耿華、陳乂與林昆穎組成，過往作品如串聯全台數萬名學童參與的「天氣好不好我們都要飛」、2017年台北世大運聖火裝置、2018年台中花博「聆聽花開的聲音」，再到以回收燈具打造的公共藝術「日光域」等，皆是以創作回應公共與社會議題。

此次展覽「宇宙寫生」以「萬物皆連結 It's allconnected」為核心，將重新詮釋14件經典作品，並以1件全新創作開啟對未來的想像。其中展出舊作中，有2件曾在台北當代館展出，將再度與觀眾見面。

像是作品「很難很難」，最初於2019年「查無此人－小花計畫展」呈現，由豪華朗機工攜手音樂人魏如萱、鳳小岳與單曲音樂總監陳建騏共同創作，作品以光與音樂交織，回應生命中誕生與離別的對比經驗，讓光點在日常場景間緩緩游移，成為觸發記憶的媒介。歷經6年時間，將於同一展間重新呈現。

還有始於15年前的作品「天氣好不好我們都要飛」，當時由豪華朗機工與台新銀行文化藝術基金會共同企劃，以空白鳥圖紙邀請全台3萬7200名孩童描繪心中飛翔的夢想，作品曾於2012年在當代館舉辦的「心動EMU」展覽中展出。2025年將再次打開圖紙，重組天氣鳥。

「宇宙寫生－豪華朗機工個展」將於2025年10月4日展出至2026年1月11日，地點在台北當代藝術館。

宇宙 音樂

延伸閱讀

鳳小岳變落魄菇農！吊嘎爆汗開貨車環島「氣到冒煙」

楊貴媚自爆無預警摔傷！手臂舉不起來　喉嚨也出事「疫情後仍未痊癒」

鳳小岳完美比例站台CANALI男裝開幕 追求永不過時的優雅

鳳小岳樂當三明治族！幸福指數滿分「喘不過氣就洗冷水澡」

相關新聞

雷雨轟炸台南、高雄「慎防冰雹」！台南機場暫停地面作業 部分航班延誤

中央氣象署今下午4時56分針對台南、高雄發布大雷雨即時訊息，交通部民航局也表示，雷雨當空，台南機場今下午5時30分起，暫...

買不起房也要吃好？2000元高價自助餐人爆滿 3理由剖析「台灣現象」

最近我到一些大飯店時，經過自助餐廳門口發現都大排長龍，即使下午茶也是如此。

未來一週多午後雷陣雨 18日起連3天懸日現台中

氣象署說，未來一週天氣以午後雷陣雨為主，17、18日水氣最盛，東半部整天有較大雨勢，西半部防大雨；18至20日台中有機會...

做不夠賣！台北鳳梨酥名店「佳德」祭限購令 明天起每人只能買5盒

中秋節即將到來，不少民眾採買蛋黃酥、鳳梨酥當伴手禮，許多糕餅名店加緊趕工，有的業者暫停門市營業，全力消化訂單，也有業者祭...

淡江大橋串連觀光資源 跨年煙火和101相輝映

跨越淡水河，橋長920公尺的淡江大橋合龍後，不僅將是淡水夕照最佳打卡景觀，明年5月通車將串連八里、淡水兩岸景點。新北市政...

淡江大橋紓解3成交通 客貨進出淡北更便捷

淡江大橋通車後，將不只是「多了一座橋」，而是形成完整的交通整合系統，分流淡水對外交通約30%的車流，節省約25分鐘車程，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。