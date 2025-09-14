未來一週多午後雷陣雨 18日起連3天懸日現台中

氣象署說，未來一週天氣以午後雷陣雨為主，17、18日水氣最盛，東半部整天有較大雨勢，西半部防大雨；18至20日台中有機會見到懸日，18日機會較低，19、20日水氣減，較有機會。

根據交通部中央氣象署「2025懸日預報」，台中市西區公益路（民權路以西）等路段，於18日至20日傍晚5時26分起有機會可見懸日，夕陽逐日約較前1天晚3至4分鐘運行到達街道的中心，其仰角較前1天稍低。

氣象署預報員蔡伊其告訴中央社記者，目前觀察18日水氣偏多，午後雷陣雨時間較長，看見懸日的機會較低；19日、20日水氣減少，雖然午後仍然有降雨機會，但若較早發生，傍晚就有機會看見懸日。

蔡伊其表示，15日、16日太平洋高壓影響，環境為偏東風，花東、恆春半島有局部短暫陣雨，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，雨勢應該會較今天減弱。

蔡伊其指出，明天大台北有局部攝氏37度高溫發生的機率，16日桃園也有局部37度高溫發生；這2天台中、彰化、嘉義、南高屏地區也可能會有局部36度以上高溫發生；其他地區約33至35度，未降雨感受偏悶熱。

蔡伊其提到，17日、18日水氣增加，環境上偏東風，東半部有短暫陣雨，台東、恆春半島易有較大雨勢；西半部多午後雷陣雨，並有局部大雨發生，夜晚至清晨西半部地區有零星短暫陣雨。

蔡伊其說，19日至21日水氣減少，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

蔡伊其表示，目前在呂宋島附近有熱帶擾動發展，未來會往西、朝南海方向移動，對台灣沒有直接影響，增強成颱風的機會不高，但17日、18日會有外圍水氣北移影響台灣；南海及菲律賓東方至琉球海面為大低壓帶的環境，有利熱帶系統發展，須持續觀察。

