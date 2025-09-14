快訊

50歲是分水嶺！研究揭「斷崖式老化」真相 1部位最先衰退

中職／獅隊女孩日甜美浪漫可愛氛圍 孫盛希開球笑說表現普普

雷雨轟炸台南、高雄「慎防冰雹」！台南機場暫停地面作業 部分航班延誤

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署今下午針對台南、高雄發布大雷雨即時訊息，台南機場今下午5時30分起也暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。聯合報系資料照
中央氣象署今下午4時56分針對台南、高雄發布大雷雨即時訊息，交通部民航局也表示，雷雨當空，台南機場今下午5時30分起，暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。

氣象署今下午4時56分針對台南、高雄發布大雷雨即時訊息，影響時間持續到晚間6時，呼籲民眾慎防降雨、雷擊、冰雹，溪(河)水暴漲，以及低能見度。

民航局指出，因雷雨當空，台南機場下午5時30分起，暫停地面作業，部分航班可能因此延誤，提醒旅客及接機民眾，請注意航班異動資訊，如有航班問題請洽詢航空公司。

民航局表示，受此影響，與台南機場有航班往來的機場也將連帶影響，航班起飛或到達時間將有延誤，民航局已要求相關航空站立即於航站內透過公佈欄、跑馬、廣播等方式告知旅客，並於官網提供最新航班資訊供民眾查詢，旅客可多加利用。

中央氣象署今下午4時56分針對台南、高雄發布大雷雨即時訊息。圖擷自中央氣象署
