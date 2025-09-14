快訊

買不起房也要吃好？2000元高價自助餐人爆滿 3理由剖析「台灣現象」

商業周刊／ 撰文者：黃齊元（老總的兩岸手札）
高價自助餐示意圖。圖／Ingimage
高價自助餐示意圖。圖／Ingimage

為何高價自助餐那麼貴，消費者還是願意埋單？作者認為背後有3個原因。

最近我到一些大飯店時，經過自助餐廳門口發現都大排長龍，即使下午茶也是如此。

全世界大概沒有一個國家人民像台灣人，超級愛吃自助餐。除了我們所熟知的五星飯店投入這類餐飲服務外，還有一些大型自助餐品牌，像是漢來海港、響食天堂等。

自助餐市場消費市場不僅在台北，高雄也有很大潛力。漢來近期在高雄開出頂級自助餐「島語」第二店，引發市場注目，價位從1500～2000元，生意好到爆，業者甚至表示10月底以前都已客滿。

坦白說，一般人如果不是胃口很大，去吃自助餐根本吃不完所有料理。因為大型自助餐涵蓋各種口味，包括西餐、中餐、日本料理、韓國料理、印度料理；有些時候還會配合他國的名廚來台，特別安排如德式料理、東南亞料理等。

台灣人為何愛吃高價吃到飽

為何台灣人對高價自助餐趨勢若騖？我認為有幾個原因：

1.炫耀心理與體驗經濟

這有一種儀式虛榮感，可以跟別人炫耀：「嘿，你有沒有去過某某餐廳用餐過？」另外，也有價值感，因為可以同時享用很多高級食材並吃到飽。

2.社群效應

這對年輕人特別有吸引力，包括打卡聚會或慶祝等社交場合，現在消費者多半是年輕人。

3.滿足中產階級的小確幸

年輕人可能沒辦法買豪車或豪宅，但吃一頓2000元的自助餐還是可以接受的，且有一種人人平等的感覺，這跟去聽頂級巨星演唱會是同樣道理。

在歐美很少看到大型自助餐，我只有在香港少數酒店，看到能跟台北比擬的豪華自助餐。高價自助餐只能說是「台灣現象」，我自己平常幾乎不會去吃自助餐，有國外客人也不會帶他們去享用。

但不論如何，自助餐的持續熱潮是一大驚奇，或許我們可以好好的從社會及文化角度來探討此一現象。

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文買不起房也要吃好？2000元自助餐人爆滿！剖析台灣人追捧的3大理由

