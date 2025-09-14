買不起房也要吃好？2000元高價自助餐人爆滿 3理由剖析「台灣現象」
摘要
為何高價自助餐那麼貴，消費者還是願意埋單？作者認為背後有3個原因。
最近我到一些大飯店時，經過自助餐廳門口發現都大排長龍，即使下午茶也是如此。
全世界大概沒有一個國家人民像台灣人，超級愛吃自助餐。除了我們所熟知的五星飯店投入這類餐飲服務外，還有一些大型自助餐品牌，像是漢來海港、響食天堂等。
自助餐市場消費市場不僅在台北，高雄也有很大潛力。漢來近期在高雄開出頂級自助餐「島語」第二店，引發市場注目，價位從1500～2000元，生意好到爆，業者甚至表示10月底以前都已客滿。
坦白說，一般人如果不是胃口很大，去吃自助餐根本吃不完所有料理。因為大型自助餐涵蓋各種口味，包括西餐、中餐、日本料理、韓國料理、印度料理；有些時候還會配合他國的名廚來台，特別安排如德式料理、東南亞料理等。
台灣人為何愛吃高價吃到飽？
為何台灣人對高價自助餐趨勢若騖？我認為有幾個原因：
1.炫耀心理與體驗經濟
這有一種儀式虛榮感，可以跟別人炫耀：「嘿，你有沒有去過某某餐廳用餐過？」另外，也有價值感，因為可以同時享用很多高級食材並吃到飽。
2.社群效應
這對年輕人特別有吸引力，包括打卡聚會或慶祝等社交場合，現在消費者多半是年輕人。
3.滿足中產階級的小確幸
年輕人可能沒辦法買豪車或豪宅，但吃一頓2000元的自助餐還是可以接受的，且有一種人人平等的感覺，這跟去聽頂級巨星演唱會是同樣道理。
在歐美很少看到大型自助餐，我只有在香港少數酒店，看到能跟台北比擬的豪華自助餐。高價自助餐只能說是「台灣現象」，我自己平常幾乎不會去吃自助餐，有國外客人也不會帶他們去享用。
但不論如何，自助餐的持續熱潮是一大驚奇，或許我們可以好好的從社會及文化角度來探討此一現象。
※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。
《原文買不起房也要吃好？2000元自助餐人爆滿！剖析台灣人追捧的3大理由》
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言