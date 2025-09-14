做不夠賣！台北鳳梨酥名店「佳德」祭限購令 明天起每人只能買5盒

中秋節即將到來，不少民眾採買蛋黃酥、鳳梨酥當伴手禮，許多糕餅名店加緊趕工，有的業者暫停門市營業，全力消化訂單，也有業者祭出限購令因應，稍早台北鳳梨酥名店「佳德」就在社群公告，明日起鳳梨酥系列每人限購5盒，其他產品則無數量限制。

佳德糕餅今(14日)下午在官方臉書公告，「由於9月份鳳梨酥訂單已全數額滿，將自9月15日(周一)起，針對原味鳳梨酥進行限購，每位貴賓限購5盒(規格不限)」。業者同時致歉，工廠已加派人力，全力趕製，盼能盡快解除限購，讓每位貴賓都能購買到心儀的商品。

此外像是新北市瘩鳳梨酥名店「小潘蛋糕坊」，在中秋前夕也將再度店休22天趕工，到10月2日前，中正與和平店兩間門市，皆不對外販售。彰化排隊名店「不二坊」到10月2日也店休19天，門市將暫停販售，全力趕工中秋節蛋黃酥訂單。 稍早台北鳳梨酥名店「佳德」在社群公告，明日起鳳梨酥系列每人限購5盒。圖/摘自佳德鳳梨酥臉書

商品推薦