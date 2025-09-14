快訊

8縣市發布大雨特報 持續下到晚間

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署今下午3時45分針對8縣市發布大雨特報,影響時間持續到入夜。聯合報系資料照

中央氣象署今下午3時45分針對8縣市發布大雨特報，影響時間持續到入夜。大雨警戒區包含台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。

氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（１４）日南投、嘉義以南地區及中部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請慎防坍方及落石。

中央氣象署今下午3時45分針對8縣市發布大雨特報。圖擷自中央氣象署

嘉義 南投縣 氣象署

