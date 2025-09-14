留住護理師！公立醫院增醫護人員專業加給 衛福部：最高調升11.5%

護理人力持續流失，為搶救人才，各醫院紛紛祭出加薪措施。衛福部表示，公務人員薪資結構包括本俸、專業加給及獎勵金，歷年來公務人員的調薪主要是調整本俸，並未調整專業加給。但公立醫院醫事人員本俸不僅於今年配合整體公務人員調薪已調增3%；至於專業加給部分，行政院於今年4月22日核定最高調增至11.5%，於5月1日實施並追溯自今年1月。

總統賴清德昨出席台北市醫師公會安和新會館啟用典禮暨80周年慶公益藝術展，致詞時表示，今年健保總額9286億元，希望健保點值增加，醫院或診所能適度幫護理人員與醫療機構人員加薪，改善整個醫療環境，解決人力不足問題。

衛福部今表示，賴總統和行政院長卓榮泰為支持公立醫院留才，今年1月1日起，將醫事人員的專業加給調整與其他各級政府機關(非公立醫院醫事人員)專業加給成一致，不再有差異，調整包括師一級調增7.5%、師二級調增7.8%、師三級調增11.5%。

為確保醫療照護品質，衛福部所屬26家醫院積極補實護理人力，並推動多項人才招募及留任措施。衛福部指出，護理人員總數已從111年底的7925人，穩定增加至今年7月8076人。

衛福部所屬醫院推動各項護理招募留任五大措施，包括擴充醫院編制、增加公職護理師員額，以吸引人才在地深耕；其次，改善薪資待遇；第三、提升護理資訊系統，推動智能照護，以減輕護理人員工作負荷；第四、多元招募策略；第五、多元聘任方案，彈性聘任與班別調整，並鼓勵退休護理人員回任。

衛福部醫福會表示，經過全體26家部屬醫院努力，護理人員離職率已由111年13.19%下降至113年10.45%，未來將持續優化院內護理人員的執業環境與勞動條件，並積極落實各項醫療改革與人力支持措施。

