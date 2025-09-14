人才保衛戰 公立醫護專業加給最多調增11%
護理人力荒，各醫院加薪、增福利搶人才，私立醫院大力加碼，公立醫院不落人後，不同往年只漲本俸、未調加給，衛福部證實公立醫護今年不僅本俸加薪，專業加給最多調增約11%。
總統賴清德昨天出席台北市醫師公會安和新會館啟用典禮暨80週年慶公益藝術展，賴總統致詞時表示，今年的健保總額是新台幣9286億元，他希望當健保點值增加，醫院或診所能適度幫護理人員與醫療機構人員加薪，改善整個醫療環境，才有辦法解決人力不足問題。
針對公立醫院的醫療人員調薪一事，衛生福利部今天透過新聞稿回應，公務人員的薪資結構有本俸、專業加給及獎勵金，歷年來公務人員的調薪主要是調整本俸，並未調整專業加給。公立醫院醫事人員本俸於今年配合整體公務人員調薪已調增3%，
至於專業加給部分，行政院今年4月22日核定調增7%至11%，於5月1日實施並追溯自今年1月。衛福部說明，今年1月1日起，將醫事人員的專業加給調整與其他各級政府機關非公立醫院醫事人員專業加給成一致，不再有差異，師一級調增7.5%、師二級調增7.8%、師三級調增11.5%。
護理人力保衛戰，衛福部所屬26家醫院也卯足全力，據統計，護理人員離職率已由111年13.19%下降至113年10.45%，護理人員總數已從111年底的7925人，穩定增加至114年7月8076人。衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會分享成功經驗，關鍵在推動各項護理招募留任措施。
醫福會推出5大護理招募留任措施，第1是擴充醫院編制、增公職護理師員額，吸引人才在地深耕；第2為改善薪資待遇；第3是提升護理資訊系統，推動智能照護，減輕護理人員工作負荷；第4是多元招募策略；第5為多元聘任方案，彈性聘任與班別調整，並鼓勵退休護理人員回任。
