國家警報響了！南部6縣市大雷雨炸2小時 慎防雷擊、冰雹

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
南部6縣市大雷雨炸2小時，慎防雷擊、冰雹。本報資料照片
南部6縣市大雷雨炸2小時，慎防雷擊、冰雹。本報資料照片

中央氣象署下午15時02分針對嘉義縣、彰化縣、嘉義市、南投縣、雲林縣、台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時0分

氣象署呼籲民眾慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

中央氣象署針對南部6縣市發布大雷雨即時訊息。圖擷自中央氣象署
中央氣象署針對南部6縣市發布大雷雨即時訊息。圖擷自中央氣象署

