泡麵別亂吃！醫師點名10大傷腎壞習慣 最嚴重恐加速腎功能惡化

泡麵方便、便宜，是許多人半夜解饞的好選擇。根據統計，台灣一年消費約9億包泡麵，平均每人一年就吃下38包。不過腎臟科醫師洪永祥提醒，如果吃的方式錯誤，長期下來可能讓腎臟超載，甚至加速腎功能惡化。

洪永祥在臉書粉專上分享，泡麵麵體多經油炸處理，調味料含有大量鹽分、劣質油脂與人工添加物，短期雖無明顯症狀，但長期累積會造成血壓升高、腎臟過濾壓力增加。根據《JAMA》2016年研究，高鈉飲食與慢性腎臟病死亡率有顯著相關。

他點出「10大錯誤吃法」：包括把湯喝光、天天當正餐、加火腿香腸等加工肉品、搭配含糖飲料、不吃青菜、一次吃兩包以上、吃過期泡麵、熬夜宵夜吃泡麵、煮到過爛，以及當下酒菜。這些習慣可能引發血壓升高、代謝症候群、血管鈣化，甚至造成腎臟受損。

洪永祥強調，泡麵不是完全不能吃，而是要吃得更聰明。他建議遵守三原則：減少湯汁與調味包、搭配天然食材（青菜、雞蛋或豆腐）、控制頻率，一週不宜超過兩次，如此才能降低對腎臟的壓力。

「泡麵是偶爾的享受，但不能當日常主食」，洪永祥提醒，想要既滿足口腹之慾，又顧及健康，記得動手加料、適度節制，才不會讓腎臟提前報銷。

商品推薦