台灣「復古潮味」前進釜山、大邱 拓展觀光市場

中央社／ 首爾14日專電

為持續加強拓展韓國市場，觀光署本週末接連在釜山、大邱舉辦觀光說明會及觀光Roadshow，以「復古潮味」為主題，邀請韓國朋友親身體驗更多元的台灣魅力。

今年1至6月韓國來台旅客已突破53萬人次，為來台國際旅客第三大市場，釜山金海機場及大邱機場則是韓國南部地區吞吐量最大的兩個機場，去年度年載客量合計高達近2,000萬人次。

為持續拓展韓國南部市場，觀光署瞄準韓國南部民眾強勁的消費潛力，繼4月於首爾舉辦推廣會後，9月再度攜手包含地方政府、風景區管理處、旅行社、飯店及國籍航空公司等19個單位、33位台灣代表團前進釜山與大邱兩大南部城市，以「復古潮味，台灣」為主題，熱情邀請韓國朋友親身探索台灣旅遊的無限魅力。

推廣活動首站於12日在釜山樂天酒店盛大舉辦B2B台灣觀光說明會，促成逾百場商務洽談。邀請駐韓國台北代表部、釜山觀光公社、釜山觀光協會、大邱觀光協會各業界代表和媒體等近百位嘉賓共同參與，搭配機票、飯店住宿券等抽獎活動，成功提高韓國業者送客來台的興趣及意願。

13、14日則瞄準近年吸引韓國旅客的關鍵字「台灣感性」，為讓韓國民眾更直觀感受台灣的獨特情調，兩日分別在大邱LATELY92、釜山Space oneZ兩間知名大型咖啡廳舉辦台灣觀光Roadshow。

活動以「復古潮味，台灣」為主題，呼應「台灣感性」風潮，現場以懷舊遊戲像素風格設計多處趣味拍照打卡區，結合帶有台灣特色的幸運籤詩扭蛋、重現街頭畫師風情的漫畫似顏繪，以及充滿台灣老相館懷舊感的復古照相館等互動體驗，讓韓國民眾在遊戲中，感受台灣的懷舊魅力。

活動中當然還有芒果冰、三明治、牛軋餅、珍珠奶茶等台灣道地美食，搭配「虎劇團x Pago鼓隊」合作舞台Shake It Like Boba，扯鈴演出融合擊鼓強而有力的節奏，將現場打造成一場熱鬧的珍珠奶茶派對，邀請韓國民眾來台灣「喝一杯」。

壓軸的「台灣知識問答」則以台韓來回機票與豪華住宿券為大獎，引爆全場熱潮；完成問卷或拍照打卡的民眾，也能抽中限定好禮，成功吸引不少韓國民眾前來參加，一同體驗獨特的台式浪漫氛圍。

觀光署表示，希望透過本次活動，結合業者力量，強化台灣在韓國市場的旅遊形象與吸引力，力推台灣跨縣市、跨山海的旅遊路線，並搭配「台灣感性」話題在韓國的持續發酵，吸引韓國旅客能一來再來台灣，深度走訪台灣各地的美景，力拚今年韓國訪台人次再創新高。

釜山 珍珠奶茶

