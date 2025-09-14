國道客運2088B、2088C路線增4班次 9月22日上路
國民黨立委林沛祥今天表示，國道客運2088B路線，將新增上午8時53分基隆往台北1班次，2088C路線則新增上午7時基隆往台北，及晚間6時30分和7時返回基隆班次，22日上路。
2088B路線為深澳坑路經國道1號至台北市府轉運站，2088C路線則從八斗子發車，經台62線、國道1號至台北市府轉運站。林沛祥透過新聞稿表示，2條路線自啟用以來，民眾搭乘踴躍，時常供不應求，近期接獲陳情希望能增加班次，經與首都客運研議後，首都客運同意順應民意，共增加4個班次。
林沛祥指出，這次能增加班次是因應不同區域與時段的需求，大香港社區及美的世界社區，因部分居民較晚上班，因此爭取2088B增加上午8時53分發車班次。
林沛祥說，2088C則是他從無到有推動的路線，原本只有2班次上午尖峰時段往台北，將增加上午7時1班次，至於台北往基隆的尖峰時段，則增加晚間6時30分及7時2個班次。
林沛祥表示，除了希望能讓市民準時上班外，更盼實現競選時「早15分鐘回家」承諾，未來他會持續努力爭取通勤族權益，如果新班次搭乘踴躍，將持續與首都客運研議增加班次，讓更多市民享有更高品質的通勤服務。
農曆七月特輯
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言