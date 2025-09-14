快訊

8縣市大雨特報！恐一路下到晚上

別只有放美乃滋 馬鈴薯沙拉再加一味「化平凡為神奇」

國人瘋赴澳洲打工…他好奇當地人怎麼看「台勞」 網揭殘酷事實

8縣市大雨特報！恐一路下到晚上

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
8縣市大雨特報，恐一路下到晚上。本報資料照片
8縣市大雨特報，恐一路下到晚上。本報資料照片

中央氣象署下午13時55分針對全台8縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（14）日南投、嘉義台南地區及中南部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請慎防坍方及落石。

大雨：台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市山區、屏東縣山區。影響時間：14日下午至14日晚上。

嘉義 台南 南投縣

延伸閱讀

屏東山區景觀道路事故風險增 聯合稽查抓21件違規

明防36度高溫！西半部午後留意雷陣雨 這天起水氣增多、雨區有變化

大雨狂炸13縣市！氣象署發布大雨特報 「一路下到晚上」

雙北大雨特報 全台熱爆恐飆逾36度高溫

相關新聞

台南38周2寶媽剖腹順產後突昏倒 險因血栓奪命 醫：3大策略保平安

台南一名35歲二寶媽王姓女子在孕期中不僅有妊娠糖尿病，雙下肢也有水腫，王女一度以為只是孕期正常現象不以為意，順利剖腹產誕...

膀胱長東西以為癌症 一驗驚覺是「菜花」…醫：恐是1原因染病

隨著性行為方式的不同，菜花病毒（HPV）有時會出現在意想不到的部位，泌尿科醫師顧芳瑜就曾遇過患者的膀胱內竟長出菜花，起初懷疑是癌症，切片檢驗後才發現是病毒感染，推測可能與使用情趣用品有關。

50歲是分水嶺！研究揭「斷崖式老化」真相 1部位最先衰退

最新醫學研究指出，人體在進入中年後會出現明顯轉折，特別是45歲到55歲之間，體內多個系統將發生劇烈變化，大約在50歲左右，無論是消化、內分泌、心血管，甚至肌肉骨骼，都可能經歷所謂的「斷崖式老化」，其中主動脈更被發現是最早受影響、變化幅度最大的部位。

油價要降了 明天快去加油

台灣中油公司自明（15）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.3元、95無鉛...

早餐一碗白粥最暖胃？70歲婦體檢亮紅燈 專家揭「隱藏風險」

許多人喜歡以一碗熱騰騰的白粥開啟一天生活，清淡又暖胃，看似健康無害。但香港營養師李杏瑜提醒，若天天只靠白粥果腹，反而可能成為健康隱憂。她在臉書上分享，一名70多歲婦人在體檢時被發現罹患「三高」及脂肪肝，而問題關鍵正出在早餐習慣。

發炎、纖維化、肝硬化 早期診斷治療阻斷肝癌三部曲

據衛福部統計，肝癌高居國人十大癌症的第二位，台灣成年人每年仍有約7000多人死於肝癌，約5000多人死於肝硬化。肝病防治...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。