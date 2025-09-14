國家警報響了！2縣市大雷雨轟1小時 防雷擊、冰雹

許多人喜歡以一碗熱騰騰的白粥開啟一天生活，清淡又暖胃，看似健康無害。但香港營養師李杏瑜提醒，若天天只靠白粥果腹，反而可能成為健康隱憂。她在臉書上分享，一名70多歲婦人在體檢時被發現罹患「三高」及脂肪肝，而問題關鍵正出在早餐習慣。

2025-09-14 14:08