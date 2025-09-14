國家警報響了！2縣市大雷雨轟1小時 防雷擊、冰雹

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署下午13時44分針對嘉義市、嘉義縣發布大雷雨即時訊息。聯合報系資料照片
中央氣象署下午13時44分針對嘉義市、嘉義縣發布大雷雨即時訊息。聯合報系資料照片

中央氣象署下午13時44分針對嘉義市、嘉義縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時45分。

氣象署呼籲，請慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

