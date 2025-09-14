早餐一碗白粥最暖胃？70歲婦體檢亮紅燈 專家揭「隱藏風險」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
許多長者仍習慣在早餐時段準備清粥小菜。示意圖／ingimage
許多長者仍習慣在早餐時段準備清粥小菜。示意圖／ingimage

許多人喜歡以一碗熱騰騰的白粥開啟一天生活，清淡又暖胃，看似健康無害，但香港營養師李杏瑜提醒，若天天只靠白粥果腹，反而可能成為健康隱憂。她在臉書上分享，一名70多歲婦人在體檢時被發現罹患「三高」及脂肪肝，而問題關鍵正出在早餐習慣。

李杏瑜指出，這名婦人與先生三餐都在家吃，午、晚餐各僅一碗飯，肉吃得少，但早餐卻固定來一碗白粥配鹹菜，加上長年鮮少運動，看似清淡的飲食，實際上卻隱藏風險，因為白粥屬高升糖指數食物，容易讓血糖快速波動，長期下來導致代謝負擔。

她解釋，晚餐到隔天早餐往往已有8到10小時空腹，血糖原本就偏低，若再以單純澱粉補充，卻缺乏運動去消耗能量，久而久之就會影響血糖控制，甚至誘發脂肪肝，「除非是小朋友或病中需要，成年人若早餐喝粥，一定要搭配活動量」。

至於如何改善？李杏瑜建議，長者可改以燕麥片搭配蛋類，補足蛋白質，或適量加入蔬菜、瘦肉，增加纖維與營養密度。她提醒，不少人以為「清淡就是健康」，卻忽略了均衡與活動才是關鍵。

專家強調，早餐是一天代謝的起點，若能避免高升糖、低蛋白的「地雷組合」，改以多元營養搭配，不僅有助控糖、穩血壓，還能減少日後慢性病風險。

清粥 血脂 早餐 脂肪肝 高血壓 蛋白質

