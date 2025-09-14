每日近30名孩童交通傷亡 靖娟基金會曝肇事3大主因：防護觀念刻不容緩

三峽嚴重事故釀4死12傷，校園周邊交通安全再度受到關注，根據統計，近4年台灣每年平均有1萬476名12歲（含）以下兒童在交通事故中傷亡，等於每天有近30名孩子因交通事故受傷或死亡，靖娟基金會指出，兒童死傷主要肇因為穿越道路未注意左右來車，因此強化孩童交通安全教育及防護觀念成刻不容緩的議題。

今年5月19日新北市三峽北大國小前路口發生78歲老翁駕車暴衝，釀4死12傷車禍，靖娟基金會今舉辦「小黃帽交通安全同樂會」記者會，盼透過實體遊戲能強化孩童交通安全及防護觀念。

根據內政部警政署統計，近4年台灣每年平均有1萬476名12（含）以下兒童在交通事故中傷亡，「等於每天有近30名孩子因交通事故受傷或失去生命」。

靖娟基金會進一步分析近4年兒童交通事故，發現行人與乘客是2大高風險情境，兒童身為行人時，主要死傷肇因前3名分別為穿越道路未注意左右來車、未依規定行走地下道或天橋穿越道路、在道路上嬉戲或奔走不定。上述因素就占兒童死傷人數近3成，顯示兒童在交通環境中風險判斷與行為控制仍須加強。

而近4年駕駛乘載兒童發生事故死傷加總高達3萬3000人，其中小客車事故占約2成、機車事故高達8成，兒童死傷原因包含未繫安全帶、未搭乘安全座椅、未戴安全帽等不當乘車行為所致，再次凸顯日常安全教育與防護觀念的重要性。

靖娟基金會執行長許雅荏表示，「小黃帽交通安全童樂會」規畫17個遊戲觀察，在行人安全方面，透過安全過馬路技巧、視野死角體驗及夜間視線挑戰等實境任務，讓孩子學習如何正確判斷路況；而在乘客安全方面，則藉由實際乘坐安全座椅、搭乘公車守則，強化孩子的乘車防護知識。

許雅荏指出，從兒童交通事故分析中發現，年齡愈小的孩子愈容易因生理能力的限制造成風險如身高或視覺，反而中高年級的孩子雖能力漸好但違規比例也上升，可見無論危險感知或對於道路上規則的認識，都是交通能力的核心議題，盼透過上述實體遊戲及互動，讓交通安全觀念能融入生活。 靖娟基金會今舉辦「小黃帽交通安全同樂會」記者會，盼透過實體遊戲能強化孩童交通安全及防護觀念。圖／交通部提供

