加味加熱菸合法上市但添加物草案仍在研議 莊人祥：持續討論檢驗配套

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
董氏基金會批評，菸害防治法修法時，朝野共識禁止加味加熱菸，但衛福部卻開放加味加熱菸，已明顯違法。示意圖，本報資料照片
董氏基金會批評，菸害防治法修法時，朝野共識禁止加味加熱菸，但衛福部卻開放加味加熱菸，已明顯違法。示意圖，本報資料照片

衛福部國健署今年7月宣布「有條件通過」2家加熱菸業者、14個品項，本月12日初步核定1家業者的8品項菸草柱、3款組合元件，完成最後上市前文件核定，將在10月11日生效可合法上市，第2家則在法制程序中。董氏基金會表示，加味加熱菸違法闖關，呼籲監察院主動調查此案。

「菸害防制法」修正通過後，全面禁用電子煙、納管加熱菸。董氏基金會菸防中心主任林清麗說，國健署2年半來不公告菸品禁止使用之添加物列表，反而通過「加味」加熱菸，包括含有薄荷、藍莓及花香口味的加熱菸，公然違背「菸害防制法」第10條規定「菸品不得使用經中央主管機關公告禁止使用之添加物」，其目的即在全面禁止所有加味菸。

董氏基金會重申三大訴求，請政府立即以緊急命令暫緩加味加熱菸上市許可；依法公告「菸品除菸草原味外，禁止使用花香、果香、巧克力、薄荷或其他天然或人工調製口味之添加物」，呼籲監察院應主動調查此案。

對此，衛福部次長莊人祥今參與公開活動時，接受媒體訪問表示，加味菸相關添加物草案，目前仍在草案研議階段，並已收到好幾萬筆的意見，國健署對於加味菸的處理上，包括公告、檢驗相當謹慎，當加味菸相關添加物草案公告確定後，不論是加熱菸、紙菸一體適用。

莊人祥，目前添加物草案仍在修法階段，就是持續蒐集意見，一旦訂出加味菸相關規範，其必須是可以檢驗的，如今就是討論檢驗配套措施等，若法律條文公布後，卻沒有搭配檢驗辦法，這會是一個問題。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

加熱菸 國健署 莊人祥

