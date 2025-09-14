環境部監資司調整為「環境科技及資訊司」 彭啓明：最快9月底完成
為提升環境部面對全球新興資訊科技的運用，強化環境新議題的視野與應用量能，以提供環境治理的科學根據，環境部今天表示，「監測及資訊司」將調整為「環境科技及資訊司」。環境部長彭啓明表示，行政院正核定當中，預計9月底完成組織調整程序。
為回應賴清德總統「AI行動內閣」的指示，以加速讓施政更加有感，環境部今年初宣布將監資司更名為「環境科技及資訊司」，所掌業務也將大幅改變。
環境部表示，監資司過去執行從環境取得資訊到發布、預測，以及資料開放，近期資訊技術蓬勃發展，因應全球新興技術變化，如何從這些資訊中找出環境治理的科學論證等，因此「環境監測及資訊司」未來將蛻變成「環境科技及資訊司」，精進科技資訊應用，深化環境治理研究，提供民眾更多環境與健康訊息。
環境部指出，人工智慧（AI）科技應用的導入，從眾多的資訊中系統化找出數據及書件審查等，找出環境治理的關鍵所在；另也包含環境部核心資料與資訊整合及效能提昇，例如開放資料與開放政府、環境部資訊與資安系統總體檢，以及數位轉型新科技導入與技術支援，「環境科技及資訊司」將從現在底下4個科增加至7個科。
彭啓明今表示，監資司調整一事，目前已經在行政院最後核定階段，預計9月底完成組織調整相關程序。
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言