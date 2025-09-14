環境部監資司調整為「環境科技及資訊司」 彭啓明：最快9月底完成

為提升環境部面對全球新興資訊科技的運用，強化環境新議題的視野與應用量能，以提供環境治理的科學根據，環境部今天表示，「監測及資訊司」將調整為「環境科技及資訊司」。環境部長彭啓明表示，行政院正核定當中，預計9月底完成組織調整程序。

為回應賴清德總統「AI行動內閣」的指示，以加速讓施政更加有感，環境部今年初宣布將監資司更名為「環境科技及資訊司」，所掌業務也將大幅改變。

環境部表示，監資司過去執行從環境取得資訊到發布、預測，以及資料開放，近期資訊技術蓬勃發展，因應全球新興技術變化，如何從這些資訊中找出環境治理的科學論證等，因此「環境監測及資訊司」未來將蛻變成「環境科技及資訊司」，精進科技資訊應用，深化環境治理研究，提供民眾更多環境與健康訊息。

環境部指出，人工智慧（AI）科技應用的導入，從眾多的資訊中系統化找出數據及書件審查等，找出環境治理的關鍵所在；另也包含環境部核心資料與資訊整合及效能提昇，例如開放資料與開放政府、環境部資訊與資安系統總體檢，以及數位轉型新科技導入與技術支援，「環境科技及資訊司」將從現在底下4個科增加至7個科。

彭啓明今表示，監資司調整一事，目前已經在行政院最後核定階段，預計9月底完成組織調整相關程序。

