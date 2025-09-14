行動電源自燃事件頻傳 高鐵：使用或保管不慎釀火警需負法律賠償責任

行動電源自燃意外頻傳，台灣高鐵南下681次列車昨晚間行經雲林路段時，第4節車廂傳出有乘客的行動電源自燃，濃煙瀰漫整個車廂，嚇得乘客紛紛逃離，台灣高鐵公司指出，行動電源有變形或異常發熱，請勿使用或攜帶搭車，若不慎造成火警，須負相關法律與賠償責任；另也提醒，列車每節車廂內均設有滅火器，能即時處置突發狀況。

高鐵681次列車昨（13日）晚間9時11分第4車廂發生行動電源燃燒情況，經查起火的行動電源為28歲孫姓女乘客所有，當時孫女將行動電源放置在背包內充電，並把背包放在座位前方的地板，列車行經雲林-嘉義區間時，行動電源突然因不明原因起火燃燒。

鐵警接獲高鐵通報後，即刻前往現場處理，到場時其他旅客已用礦泉水將滅火完畢，而孫女遭燙傷，左手掌紅腫，但意識清楚無大礙，並由高鐵嘉義站護理師包紮治療，現場另有3名旅客受傷，全案將依刑法第175條第3項（公共危險罪）偵辦。

由於這已不是第一次在高鐵發生行動電話自燃的情況，高鐵公司今再說明，針對13日再次發生旅客旅客行動電源自燃事件，呼籲乘客在乘車時行動電源應放在視線範圍處，以便一旦發生異常狀況，及時處理。必要時也可以立即通知高鐵人員協助。

高鐵提醒，如行動電源有變形或異常發熱，請勿使用或攜帶搭車，若旅客使用或保管行動電源不慎造成火警，須負相關法律與賠償責任。

高鐵指出，列車每節車廂內均設有滅火器，能即時處置突發狀況，公司也將持續透過車上跑馬燈、車站公佈欄及企業網站，宣導旅客妥善保管隨身行李、留意行動電源使用狀況，以維護高鐵旅運安全。

