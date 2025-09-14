快訊

眼鏡怎麼清潔？專家提醒「3錯誤習慣」易使鍍膜報銷

搭機容易腹脹絞痛？專家教你3個小動作有助緩解高空胃腸不適

U18世界盃／中華隊復仇成功 季軍戰收拾南韓連4屆前3名

行動電源自燃事件頻傳 高鐵：使用或保管不慎釀火警需負法律賠償責任

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣高鐵南下681次列車昨晚間行經雲林路段時，第4節車廂傳出有乘客的行動電源自燃，濃煙瀰漫整個車廂，嚇得乘客紛紛逃離。示意圖。聯合報系資料照
台灣高鐵南下681次列車昨晚間行經雲林路段時，第4節車廂傳出有乘客的行動電源自燃，濃煙瀰漫整個車廂，嚇得乘客紛紛逃離。示意圖。聯合報系資料照

行動電源自燃意外頻傳，台灣高鐵南下681次列車昨晚間行經雲林路段時，第4節車廂傳出有乘客的行動電源自燃，濃煙瀰漫整個車廂，嚇得乘客紛紛逃離，台灣高鐵公司指出，行動電源有變形或異常發熱，請勿使用或攜帶搭車，若不慎造成火警，須負相關法律與賠償責任；另也提醒，列車每節車廂內均設有滅火器，能即時處置突發狀況。

高鐵681次列車昨（13日）晚間9時11分第4車廂發生行動電源燃燒情況，經查起火的行動電源為28歲孫姓女乘客所有，當時孫女將行動電源放置在背包內充電，並把背包放在座位前方的地板，列車行經雲林-嘉義區間時，行動電源突然因不明原因起火燃燒。

鐵警接獲高鐵通報後，即刻前往現場處理，到場時其他旅客已用礦泉水將滅火完畢，而孫女遭燙傷，左手掌紅腫，但意識清楚無大礙，並由高鐵嘉義站護理師包紮治療，現場另有3名旅客受傷，全案將依刑法第175條第3項（公共危險罪）偵辦。

由於這已不是第一次在高鐵發生行動電話自燃的情況，高鐵公司今再說明，針對13日再次發生旅客旅客行動電源自燃事件，呼籲乘客在乘車時行動電源應放在視線範圍處，以便一旦發生異常狀況，及時處理。必要時也可以立即通知高鐵人員協助。

高鐵提醒，如行動電源有變形或異常發熱，請勿使用或攜帶搭車，若旅客使用或保管行動電源不慎造成火警，須負相關法律與賠償責任。

高鐵指出，列車每節車廂內均設有滅火器，能即時處置突發狀況，公司也將持續透過車上跑馬燈、車站公佈欄及企業網站，宣導旅客妥善保管隨身行李、留意行動電源使用狀況，以維護高鐵旅運安全。

相關新聞

台南38周2寶媽剖腹順產後突昏倒 險因血栓奪命 醫：3大策略保平安

台南一名35歲二寶媽王姓女子在孕期中不僅有妊娠糖尿病，雙下肢也有水腫，王女一度以為只是孕期正常現象不以為意，順利剖腹產誕...

油價要降了 明天快去加油

台灣中油公司自明（15）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.3元、95無鉛...

發炎、纖維化、肝硬化 早期診斷治療阻斷肝癌三部曲

據衛福部統計，肝癌高居國人十大癌症的第二位，台灣成年人每年仍有約7000多人死於肝癌，約5000多人死於肝硬化。肝病防治...

去年國人十大死因自殺再度進榜 專家：令人震驚籲大家多一聲關懷

衛福部最新公布去年國人十大死因，自殺重返前十名，讓自殺防治再次獲得矚目。國際自殺防治協會(IASP)及世界衛生組織（WH...

眼鏡怎麼清潔？專家提醒「3錯誤習慣」易使鍍膜報銷

很多人把眼鏡戴進浴室「順手洗一洗」，或出門就把眼鏡丟車內；驗光師提醒，這些習慣其實最傷鏡片。蒸氣、高溫和錯誤清潔劑，輕則讓鏡片起霧、疏水力消失，重則鍍膜龜裂、脫落，等於把幾千上萬元的鏡片報銷。

每日近30名孩童交通傷亡 靖娟基金會曝肇事3大主因：防護觀念刻不容緩

三峽嚴重事故釀4死12傷，校園周邊交通安全再度受到關注，根據統計，近4年台灣每年平均有1萬476名12歲（含）以下兒童在...

