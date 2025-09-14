膀胱長東西以為癌症 一驗驚覺是「菜花」…醫：恐是1原因染病
隨著性行為方式的不同，菜花病毒（HPV）有時會出現在意想不到的部位，泌尿科醫師顧芳瑜就曾遇過患者的膀胱內竟長出菜花，起初懷疑是癌症，切片檢驗後才發現是病毒感染，推測可能與使用情趣用品有關。
顧芳瑜在臉書PO出影片指出，菜花常見於尿道口，但也可能出現在其他少見位置，他曾見過患者膀胱黏膜上長出類似腫瘤的增生物，外觀看起來像膀胱癌，檢驗後才確認是菜花。
他解釋，尿道口容易接觸到感染源，因此出現菜花並不意外，但若病灶延伸到膀胱，就相當罕見，可能是使用情趣用品時，將病毒帶入體內，才引發膀胱感染。
顧芳瑜指出，菜花本身不會帶來明顯疼痛，但若任其生長，數量會不斷增加，雖然治療並不算困難，但容易復發是其特性，病毒可潛伏體內，一旦免疫力下降，就可能再次活化。
他也補充，菜花之所以得名，是因外觀如同花椰菜般的增生物，女性多發生於外陰、陰道、子宮頸及肛門周圍，男性則常見在陰莖、陰囊、腹股溝、龜頭及肛門周邊。隨著性行為方式愈加多元，口腔感染的案例也時有所見。
