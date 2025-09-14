台南38周2寶媽剖腹順產後突昏倒 險因血栓奪命 醫：3大策略保平安

台南一名35歲二寶媽王姓女子在孕期中不僅有妊娠糖尿病，雙下肢也有水腫，王女一度以為只是孕期正常現象不以為意，順利剖腹產誕下寶寶入住產後護理機構時，卻突發生昏厥緊急送醫，經電腦斷層檢查驚覺竟是肺栓塞導致，好在立即給予抗凝血藥物治療，順利恢復健康。

奇美醫院婦產部主治醫師彭依婷表示，根據衛福部統計，2023年孕產婦死亡原因中，血管栓塞或肺栓塞高居第2位，占比高達23.1%，懷孕及產後婦女因生理變化、活動減少等因素，成為靜脈血栓的高風險族群。

她提到，靜脈血栓常以下肢腫脹、疼痛、發紅為表徵，若血栓脫落進入肺臟，恐造成致命的「肺栓塞」，症狀包括胸悶、喘、咳血甚至突然昏厥，死亡率極高；懷孕期間，女性身體荷爾蒙的變化會讓血液變得更容易凝固，加上日漸增大的子宮壓迫下肢血管，造成血液循環變慢。

此外，生產過程中出血、剖腹產造成的血管創傷，以及產後活動量減少，都進一步增加血栓形成的風險，若加上肥胖、年齡超過35歲、人工生殖、多胞胎、吸菸或長時間臥床等，都是不可忽視的危險因子。

彭依婷表示，台灣婦產科醫學會近年來推動「安產御守」預防策略，建議產婦若是自然產，可在產後6至8小時內下床，剖腹產則建議24小時內盡早下床，並盡早進食；若是高風險者應戒菸、穿著彈性襪，並盡量避免長時間靜止不動；有血栓病史或靜脈栓塞病史者則應穿著醫療級彈性襪，並在醫師嚴密監測及指導下，使用預防性抗凝劑。

彭依婷也說，早期發現靜脈血栓的症狀，是避免嚴重併發症的關鍵，常見徵兆包含單側肢體特別是小腿，出現腫脹、疼痛、皮膚發紅或有發熱感都要多注意，倘若血塊不幸脫落，隨血液跑到肺部，可能出現嚴重胸悶、呼吸急促、咳嗽甚至咳血，一旦出現上述任何警訊，務必立即就醫，爭取黃金治療時間。 奇美醫院婦產部主治醫師彭依婷表示，根據衛福部統計，2023年孕產婦死亡原因中，血管栓塞或肺栓塞高居第2位，占比高達23.1%，懷孕及產後婦女因生理變化、活動減少等因素，成為靜脈血栓的高風險族群，呼籲產婦可透過風險管理、早期警覺與生活中簡單預防措施，避免演變成憾事。圖／奇美醫院提供

商品推薦