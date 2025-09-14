50歲是分水嶺！研究揭「斷崖式老化」真相 1部位最先衰退

最新醫學研究指出，人體在進入中年後會出現明顯轉折，特別是45歲到55歲之間，體內多個系統將發生劇烈變化；大約在50歲左右，無論是消化、內分泌、心血管，甚至肌肉骨骼，都可能經歷所謂的「斷崖式老化」，其中主動脈更被發現是最早受影響、變化幅度最大的部位。

《今日醫藥新聞》（Medical News Today）報導，大陸科學院再生醫學研究員劉光輝（Guang-Hui Liu，音譯）率領團隊，蒐集76名年齡介於14至68歲、因腦損傷離世的器官捐贈者樣本，涵蓋13種人體組織，共計516份檢體，他們繪製出1萬2771種蛋白質的「老化圖譜」，呈現人類近50年的變化軌跡。

研究發現，有48種與心血管疾病、脂肪肝等相關的蛋白質會隨年齡逐漸升高，特別是在45到55歲之間，這些蛋白質會突然大量重組，讓身體快速進入老化狀態，科學家將此形容為「分子級聯風暴」（指短時間內，多種蛋白質同時劇烈變化），其中主動脈的波動最為明顯，因此被視為最早、最顯著的老化警訊。

研究人員強調，器官老化是慢性疾病的根源，各種老年病其實只是器官退化的不同表現。劉光輝指出，研究顯示人體在50歲前後會加速老化，未來或許能透過「衰老清除疫苗」或CAR-T細胞療法，像清理體內垃圾一樣移除衰老細胞，以延緩老化進程。

