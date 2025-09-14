快訊

油價要降了 明天快去加油

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台灣中油公司自明（15）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元。圖／本報資料照片

台灣中油公司自明（15）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.3元、95無鉛汽油每公升28.8元、98無鉛汽油每公升30.8元、超級柴油每公升26.3元。

按浮動油價機制調整原則，汽油每公升應調漲0.4元、柴油每公升應調降0.1元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家日、韓、港、星），汽油吸收0.5元。

本周依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，今年累計至8月底止，台灣中油共吸收約59.04億元。

