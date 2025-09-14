聽新聞
發炎、纖維化、肝硬化 早期診斷治療阻斷肝癌三部曲

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
扶輪傳愛，接力響應「今年超了沒？」活動，提供基隆市身障朋友免費保肝抽血及腹超篩檢。圖／肝基會提供
扶輪傳愛，接力響應「今年超了沒？」活動，提供基隆市身障朋友免費保肝抽血及腹超篩檢。圖／肝基會提供

據衛福部統計，肝癌高居國人十大癌症的第二位，台灣成年人每年仍有約7000多人死於肝癌，約5000多人死於肝硬化。肝病防治學術基金會大力推動「今年超了沒？」全民腹超活動，今天到衛福部基隆醫院為30歲以上身障者及中低收入身分者進行免費的肝病檢查，並加做腹部超音波

這場免費保肝抽血及腹超篩檢活動，由華中扶輪社出錢出力，集結愛心及善款。基隆市副市長邱佩琳表示，主要對身障朋友所進行的免費大規模腹部超音波與抽血癌症篩檢，很令人感動。預計有約100名身障及中低收入身分者，會來接受檢查，響應這次的活動，可說是基隆市跨出健康城市的一大步。

國際扶輪3523地區總監張㻟真說，台北市華中扶輪社多年來與肝基會合作，為民眾做免費保肝、癌症抽血及腹超檢查。篩檢項目不斷增加篩檢項目，讓身障朋友及中低收入身分者能免費又方便獲得完整的肝臟檢查，期以拋磚引玉，喚起更多社會大眾的關注與投入，讓愛心持續傳遞。

慢性B、C型肝炎是造成肝癌的主要原因，超音波檢查可快速判斷肝臟有無病變，是快速、準確的檢查工具。肝基會總執行長楊培銘說，肝癌發展通常是漸進式的，從「慢性發炎」、「纖維化」、「肝硬化」，到最後出現「癌瘤」。要阻斷肝病病程，早期診斷治療是關鍵，腹部超音波檢查可大幅降低肝癌死亡率。

肝基會結合社會各界愛心力量推動「今年超了沒？全民腹超運動」，簡單、無痛、沒輻射、診斷率高的腹部超音波檢查，是篩檢肝癌最重要的利器之一。楊培銘提醒，B型肝炎帶原者至少每半年接受一次腹部超音波檢查，也建議年滿40歲以上民眾，即使不是B型肝炎帶原者，每年都應該做腹部超音波檢查。

肝基會特別再次集結扶輪人的愛心及善款，為基隆市身障朋友及中低收入身分者做免費肝病及癌症抽血篩檢和腹部超波檢查。希望藉由保肝篩檢活動，能及早引導患者到醫院定期追蹤；面對肝癌，在腫瘤還小、未出現症狀之前就先找到病兆並予以根除，搶在肝癌來臨之前建立防護網。

肝癌 篩檢 超音波

