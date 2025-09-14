快訊

眼鏡怎麼清潔？專家提醒「3錯誤習慣」易使鍍膜報銷

搭機容易腹脹絞痛？專家教你3個小動作有助緩解高空胃腸不適

U18世界盃／中華隊復仇成功 季軍戰收拾南韓連4屆前3名

聽新聞
0:00 / 0:00

去年國人十大死因自殺再度進榜 專家：令人震驚籲大家多一聲關懷

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部次長莊人祥（前排右五）說，9月起針對社區心理衛生中心人員，辦理心理急救課程，透過「傾、聽、給、鼓、勵」五行動，爲有心理危機的民眾給予及時。呼籲各界應共同建立自主、求助、助人的友善環境，落實人人都是自殺守門人。記者沈能元／攝影
衛福部次長莊人祥（前排右五）說，9月起針對社區心理衛生中心人員，辦理心理急救課程，透過「傾、聽、給、鼓、勵」五行動，爲有心理危機的民眾給予及時。呼籲各界應共同建立自主、求助、助人的友善環境，落實人人都是自殺守門人。記者沈能元／攝影

衛福部最新公布去年國人十大死因，自殺重返前十名，讓自殺防治再次獲得矚目。國際自殺防治協會(IASP)及世界衛生組織（WHO）於每年9月10日共同發起「世界自殺防治日」活動，今年主題是「改變自殺敘事－陪伴生命，注入希望」。衛福部次長莊人祥今表示，自殺已出現上升趨勢，許多人過往對自殺常保持沉默、不理解、汙名化，應轉變為開放、理解、支持，「自殺是可以預防的」。

自殺防治學會今舉辦「世界自殺防治日」記者會。「今年希望大家一同防治自殺，讓自殺死亡率掉出國人十大死因之外。」自殺防治學會理事長呂淑貞說，去年自殺重返國人十大死因，令人震驚，自殺防治、人人有責，更需跨專業、跨部門的合作，透過行動、策略，抓住每一個人。

呂淑貞說，自殺求助並不丟臉，因求助者是弱者，呼籲大家不要吝嗇求助，並放下辛苦、緊繃的心情，不論在家庭、校園、職場、社區等，每個人都需要心理健康及自發防治，多一聲關心、問候、轉介，可以救到每一個人。

莊人祥表示，為強化心理健康，在賴清德總統健康台灣政策下，衛福部113年8月1日起，共編列4.1億元，提供15至45歲青壯年族群，每人每年享有3次免費心理諮商，同時於數位潮流趨勢，也提供遠距諮商服務，提升可近性；據統計，心理諮商醫療院所初期提供遠距諮詢較少，至今約四成已有提供。另，全國各縣市社區心理衛生中心達61處、心理諮商服務據點388處，提供心理健康服務。

面對自殺趨勢上升，衛福部持續布建多元心理健康資源。莊人祥說，衛福部設有1925安心專線，提供全年無休、24小時免付費的心理支持服務；今年8月更擴大男性關懷專線，不限定於家暴議題，如今，只要有心理困境都可以透過專線（0800-013-999），由專業人員提供諮詢。

莊人祥說，9月起也針對社區心理衛生中心人員，辦理心理急救課程，透過「傾、聽、給、鼓、勵」五行動，為有心理危機的民眾給予及時。呼籲各界應共同建立自主、求助、助人的友善環境，隨時關心自我及身邊親友的情緒，落實人人都是自殺守門人。

全國自殺防治中心主任黃敏偉說，近年來，對於經濟弱勢、高齡長者、青壯年的自殺趨勢備受關注，呼籲面對自殺議題時，應以了解取代責備，形成穩定的力量。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

衛福部 莊人祥

延伸閱讀

當個案說「活著很累，我很想死」…諮商師只需回應「這2字」就能給對方強烈安全感

「蓄意自我傷害」重回前10大死因 專家：與詐騙有關…心理師揭被詐騙後的心靈重建

不是衝動…而是生存策略？心理師揭死亡念頭背後的弔詭力量

救人的方法失靈了？揭開預防「蓄意自我傷害」最難面對的現實 真相可能讓人心碎

相關新聞

台南38周2寶媽剖腹順產後突昏倒 險因血栓奪命 醫：3大策略保平安

台南一名35歲二寶媽王姓女子在孕期中不僅有妊娠糖尿病，雙下肢也有水腫，王女一度以為只是孕期正常現象不以為意，順利剖腹產誕...

油價要降了 明天快去加油

台灣中油公司自明（15）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.3元、95無鉛...

發炎、纖維化、肝硬化 早期診斷治療阻斷肝癌三部曲

據衛福部統計，肝癌高居國人十大癌症的第二位，台灣成年人每年仍有約7000多人死於肝癌，約5000多人死於肝硬化。肝病防治...

去年國人十大死因自殺再度進榜 專家：令人震驚籲大家多一聲關懷

衛福部最新公布去年國人十大死因，自殺重返前十名，讓自殺防治再次獲得矚目。國際自殺防治協會(IASP)及世界衛生組織（WH...

眼鏡怎麼清潔？專家提醒「3錯誤習慣」易使鍍膜報銷

很多人把眼鏡戴進浴室「順手洗一洗」，或出門就把眼鏡丟車內；驗光師提醒，這些習慣其實最傷鏡片。蒸氣、高溫和錯誤清潔劑，輕則讓鏡片起霧、疏水力消失，重則鍍膜龜裂、脫落，等於把幾千上萬元的鏡片報銷。

每日近30名孩童交通傷亡 靖娟基金會曝肇事3大主因：防護觀念刻不容緩

三峽嚴重事故釀4死12傷，校園周邊交通安全再度受到關注，根據統計，近4年台灣每年平均有1萬476名12歲（含）以下兒童在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。