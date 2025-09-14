去年國人十大死因自殺再度進榜 專家：令人震驚籲大家多一聲關懷

衛福部最新公布去年國人十大死因，自殺重返前十名，讓自殺防治再次獲得矚目。國際自殺防治協會(IASP)及世界衛生組織（WHO）於每年9月10日共同發起「世界自殺防治日」活動，今年主題是「改變自殺敘事－陪伴生命，注入希望」。衛福部次長莊人祥今表示，自殺已出現上升趨勢，許多人過往對自殺常保持沉默、不理解、汙名化，應轉變為開放、理解、支持，「自殺是可以預防的」。

自殺防治學會今舉辦「世界自殺防治日」記者會。「今年希望大家一同防治自殺，讓自殺死亡率掉出國人十大死因之外。」自殺防治學會理事長呂淑貞說，去年自殺重返國人十大死因，令人震驚，自殺防治、人人有責，更需跨專業、跨部門的合作，透過行動、策略，抓住每一個人。

呂淑貞說，自殺求助並不丟臉，因求助者是弱者，呼籲大家不要吝嗇求助，並放下辛苦、緊繃的心情，不論在家庭、校園、職場、社區等，每個人都需要心理健康及自發防治，多一聲關心、問候、轉介，可以救到每一個人。

莊人祥表示，為強化心理健康，在賴清德總統健康台灣政策下，衛福部113年8月1日起，共編列4.1億元，提供15至45歲青壯年族群，每人每年享有3次免費心理諮商，同時於數位潮流趨勢，也提供遠距諮商服務，提升可近性；據統計，心理諮商醫療院所初期提供遠距諮詢較少，至今約四成已有提供。另，全國各縣市社區心理衛生中心達61處、心理諮商服務據點388處，提供心理健康服務。

面對自殺趨勢上升，衛福部持續布建多元心理健康資源。莊人祥說，衛福部設有1925安心專線，提供全年無休、24小時免付費的心理支持服務；今年8月更擴大男性關懷專線，不限定於家暴議題，如今，只要有心理困境都可以透過專線（0800-013-999），由專業人員提供諮詢。

莊人祥說，9月起也針對社區心理衛生中心人員，辦理心理急救課程，透過「傾、聽、給、鼓、勵」五行動，為有心理危機的民眾給予及時。呼籲各界應共同建立自主、求助、助人的友善環境，隨時關心自我及身邊親友的情緒，落實人人都是自殺守門人。

全國自殺防治中心主任黃敏偉說，近年來，對於經濟弱勢、高齡長者、青壯年的自殺趨勢備受關注，呼籲面對自殺議題時，應以了解取代責備，形成穩定的力量。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

