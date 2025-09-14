熱帶擾動影響明後花東短暫雨 氣象署：周三起午後雷雨範圍擴大
中央氣象署預報員李名翔上午指出，周一及周二太平洋高壓勢力增強，天氣炎熱，大台北及桃園局部地區恐達37度或以上；受菲律賓附近低壓擾動外圍雲系影響，花東及恆春半島有局部短暫陣雨，午後南部及其他山區有雷陣雨。周三起太平洋高壓減弱，台灣附近水氣增多，除了迎風面的東半部有不定時短暫雨，西半部午後降雨範圍擴大。
李名翔指出，今天受太平洋高壓影響，天氣穩定，北面雖有鋒面系統，位置偏北，對台灣沒有直接影響。至於目前南海及菲律賓東方至琉球海面為大低壓帶的環境，有熱帶擾動消消長長，短時間內對台灣沒有直接影響，但後續要注意在菲律賓附近的低壓擾動，水氣可能北抬到台灣附近，會影響到台灣的天氣。
未來降雨趨勢，李名翔指出，今天天氣穩定，但午後南部地區及各山區有局部大雨。周一到周二晴到多雲，午後有雷陣雨；周三多雲到晴，東半部水氣增。周四到周六多到晴，午後雷雨範圍擴大。
李名翔表示，今天各地高溫普遍在32-35度，大台北及中南部近山區有局部36度或以上高溫。明後兩天再加上偏東風沉降影響，西半部普遍高溫達35度或以上，大台北及桃園局部地區恐達37度或以上。
農曆七月特輯
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言