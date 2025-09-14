熱帶擾動影響明後花東短暫雨 氣象署：周三起午後雷雨範圍擴大

中央氣象署預報員李名翔上午指出，周一及周二太平洋高壓勢力增強，天氣炎熱，大台北及桃園局部地區恐達37度或以上；受菲律賓附近低壓擾動外圍雲系影響，花東及恆春半島有局部短暫陣雨，午後南部及其他山區有雷陣雨。周三起太平洋高壓減弱，台灣附近水氣增多，除了迎風面的東半部有不定時短暫雨，西半部午後降雨範圍擴大。

李名翔指出，今天受太平洋高壓影響，天氣穩定，北面雖有鋒面系統，位置偏北，對台灣沒有直接影響。至於目前南海及菲律賓東方至琉球海面為大低壓帶的環境，有熱帶擾動消消長長，短時間內對台灣沒有直接影響，但後續要注意在菲律賓附近的低壓擾動，水氣可能北抬到台灣附近，會影響到台灣的天氣。

未來降雨趨勢，李名翔指出，今天天氣穩定，但午後南部地區及各山區有局部大雨。周一到周二晴到多雲，午後有雷陣雨；周三多雲到晴，東半部水氣增。周四到周六多到晴，午後雷雨範圍擴大。

李名翔表示，今天各地高溫普遍在32-35度，大台北及中南部近山區有局部36度或以上高溫。明後兩天再加上偏東風沉降影響，西半部普遍高溫達35度或以上，大台北及桃園局部地區恐達37度或以上。 周一及周二太平洋高壓勢力增強，大台北及桃園局部地區恐達37度或以上，午後南部及其他山區有雷陣雨。本報資料照片 未來高溫預測。圖／中央氣象署提供 未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

