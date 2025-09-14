藝術島加持 馬祖國際旅客成長40%
第3屆馬祖國際藝術島開跑，根據交通部觀光署統計，近幾天國際旅客比重較去年同期成長約40%，顯示藝術島助攻國際旅客前往馬祖旅遊。
馬祖國際藝術島以10年為願景，每2年舉辦1次，結合藝術、教育與建築，旨在透過策展與地方創生，活化四鄉五島與海洋文化，並將藝術融入島嶼的日常，活動同時以「跳島旅遊」的形式展開，讓參觀者欣賞作品之餘，也能體驗馬祖獨特的風土人情。
觀光署長陳玉秀日前指出，馬祖地質景觀具有特色，加上馬祖藝術島讓本土及國際藝術家進駐創作，融入當地文化特色，比起國旅，應提升品質專攻國際高端旅客。
觀光署馬祖國家風景區管理處今天向媒體表示，今年活動與雄獅，鳳凰、五福、易飛、東南、去趣、長汎及馬祖在地旅行社合作，期間預估有3萬5000人上島參觀，帶動淡季的馬祖旅遊。
藝術島助攻下，國際旅客也明顯提升。馬管處指出，依據113年9月到馬祖的國際旅客比率為1.58%，今年9月到馬祖的國際旅客比率為2.22%，在馬祖國際藝術島活動加持下，近幾天到馬祖的遊客，國際旅客比重較去年同期成長約40%。
