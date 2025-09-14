眼鏡怎麼清潔？專家提醒「3錯誤習慣」易使鍍膜報銷
很多人把眼鏡戴著進浴室「順手洗一洗」，或出門就把眼鏡丟車內，驗光師提醒，蒸氣、高溫和錯誤清潔劑其實是最傷鏡片，輕則讓鏡片起霧、疏水力消失，重則鍍膜龜裂、脫落，等於把幾千、上萬元的鏡片報銷。
一名網友在Dcard上發文，表示看到不少文章建議用洗碗精清洗眼鏡，於是便嘗試照做，發現實際效果竟相當不錯，但也擔心是否會傷害眼鏡鍍膜，因此上網發問。此外，他也發現使用「洗碗精」和「隱形眼鏡保養液」清洗，鏡片會反射不同光芒，讓他感到很困惑。
貼文引來網友熱烈討論，有人直言「中性洗碗精才可以，肥皂、洗手乳都不行」；其他人也透露自己清潔的習慣，「請搜尋快潔適洗鏡液，這是我從12年前就開始使用的好東西」、「先在手上起泡會比較好洗」、「浴室放一小罐洗碗精」、「平常清水沖洗，清潔劑約一月一次」。
還有網友提醒，最怕的是乾擦，因為鏡片或布上殘留的灰塵顆粒會直接刮傷鍍膜，「可以把眼鏡跟水流垂直，從上方利用水流過一下把水珠帶走」、「鏡腳、鏡框、鼻墊、一些有螺絲零件的地方用衛生紙把水『吸乾』，不要擦，用吸的」。
曾有驗光師在Dcard總結三大NG行為：第一，乾擦鏡片最容易留下刮痕；第二，使用鹼性清潔劑如肥皂、沐浴乳或牙膏，都會破壞鍍膜；第三，接觸高溫，包含浴室熱水蒸氣、吹風機熱風、甚至放在車內曝曬，都可能讓鍍膜龜裂。
建議先用冷水沖掉灰塵，再用少量中性洗碗精起泡清洗，最後沖淨後用衛生紙「按乾」或自然風乾，才是最安全的保養SOP。一句話總結：眼鏡怕熱、怕鹼、怕摩擦，避免浴室洗三溫暖或丟車廂曝曬，照著「冷水＋中性洗碗精」的步驟來，才能讓眼鏡鍍膜撐得久、視野也更清晰。
