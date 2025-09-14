快訊

北院明重開柯文哲羈押庭 律師陸正義現身柯家商討對策

美濃農地盜採猖獗 網友爆料高美大橋路段也是「很精彩」

22年領先台灣優勢歸零！南韓人均GDP最快今年「被台超車」

眼鏡怎麼清潔？專家提醒「3錯誤習慣」易使鍍膜報銷

聯合新聞網／ 綜合報導
眼鏡行會使用超音波清洗機或專業清潔劑，提供專業的清潔服務。示意圖／ingimage
眼鏡行會使用超音波清洗機或專業清潔劑，提供專業的清潔服務。示意圖／ingimage

很多人把眼鏡戴著進浴室「順手洗一洗」，或出門就把眼鏡丟車內，驗光師提醒，蒸氣、高溫和錯誤清潔劑其實是最傷鏡片，輕則讓鏡片起霧、疏水力消失，重則鍍膜龜裂、脫落，等於把幾千、上萬元的鏡片報銷。

一名網友在Dcard上發文，表示看到不少文章建議用洗碗精清洗眼鏡，於是便嘗試照做，發現實際效果竟相當不錯，但也擔心是否會傷害眼鏡鍍膜，因此上網發問。此外，他也發現使用「洗碗精」和「隱形眼鏡保養液」清洗，鏡片會反射不同光芒，讓他感到很困惑。

貼文引來網友熱烈討論，有人直言「中性洗碗精才可以，肥皂、洗手乳都不行」；其他人也透露自己清潔的習慣，「請搜尋快潔適洗鏡液，這是我從12年前就開始使用的好東西」、「先在手上起泡會比較好洗」、「浴室放一小罐洗碗精」、「平常清水沖洗，清潔劑約一月一次」。

還有網友提醒，最怕的是乾擦，因為鏡片或布上殘留的灰塵顆粒會直接刮傷鍍膜，「可以把眼鏡跟水流垂直，從上方利用水流過一下把水珠帶走」、「鏡腳、鏡框、鼻墊、一些有螺絲零件的地方用衛生紙把水『吸乾』，不要擦，用吸的」。

曾有驗光師在Dcard總結三大NG行為：第一，乾擦鏡片最容易留下刮痕；第二，使用鹼性清潔劑如肥皂、沐浴乳或牙膏，都會破壞鍍膜；第三，接觸高溫，包含浴室熱水蒸氣、吹風機熱風、甚至放在車內曝曬，都可能讓鍍膜龜裂。

建議先用冷水沖掉灰塵，再用少量中性洗碗精起泡清洗，最後沖淨後用衛生紙「按乾」或自然風乾，才是最安全的保養SOP。一句話總結：眼鏡怕熱、怕鹼、怕摩擦，避免浴室洗三溫暖或丟車廂曝曬，照著「冷水＋中性洗碗精」的步驟來，才能讓眼鏡鍍膜撐得久、視野也更清晰。

眼鏡 洗碗精 洗髮精 沐浴乳

延伸閱讀

浴室溼滑的粉紅色汙垢不是黴菌！專家揭「沙雷氏菌」真面目 清潔4招一次搞定

彰化縣9/15到10/3舉辦回收 瓦斯罐、乾電池兌換肥皂洗碗精

嚴重的話可能危害人體健康 專家分享9個居家清理錯誤習慣

夏天選錯太陽眼鏡傷眼！醫曝玫瑰色僅裝飾…「這色」千萬別選

相關新聞

眼鏡怎麼清潔？專家提醒「3錯誤習慣」易使鍍膜報銷

很多人把眼鏡戴進浴室「順手洗一洗」，或出門就把眼鏡丟車內；驗光師提醒，這些習慣其實最傷鏡片。蒸氣、高溫和錯誤清潔劑，輕則讓鏡片起霧、疏水力消失，重則鍍膜龜裂、脫落，等於把幾千上萬元的鏡片報銷。

又有熱帶擾動恐發展 吳德榮揭成颱機率、對台影響

又有熱帶擾動恐發展。目前南海及菲律賓東方至琉球海面為大低壓帶的環境，有利熱帶系統發展，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮...

熱帶擾動影響明後花東短暫雨 氣象署：周三起午後雷雨範圍擴大

中央氣象署預報員李名翔上午指出，周一及周二太平洋高壓勢力增強，天氣炎熱，大台北及桃園局部地區恐達37度或以上；受菲律賓附...

全球氣候訴訟案件突破2000件 彭啓明：破壞環境就是一種罪

環境部長彭啓明上任已滿周年，除鼓勵同仁奉行「破壞環境就是一種罪」的精神，也引用「全球氣候訴訟報告2023」數字揭露，全球...

舞蹈、運動、烹飪…銀髮族十大熱門課程主題

退休不等於無聊，但要怎麼規劃？台灣預計2025年邁入超高齡社會，銀髮族課程需求大增，阿公阿嬤、長輩們不只動起來，學得開心、每天都有新挑戰。

東北季風何時到？天氣風險：此時有機會

秋天了，天氣還很熱，何時會降溫轉涼？天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天指出，進入九月，北方冷高壓鋒面等系統已開始活躍，不過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。