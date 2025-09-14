快訊

北院明重開柯文哲羈押庭 律師陸正義現身柯家商討對策

美濃農地盜採猖獗 網友爆料高美大橋路段也是「很精彩」

22年領先台灣優勢歸零！南韓人均GDP最快今年「被台超車」

聽新聞
0:00 / 0:00

全球氣候訴訟案件突破2000件 彭啓明：破壞環境就是一種罪

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部長彭啓明。圖／聯合報系資料照片
環境部長彭啓明。圖／聯合報系資料照片

環境部彭啓明上任已滿周年，除鼓勵同仁奉行「破壞環境就是一種罪」的精神，也引用「全球氣候訴訟報告2023」數字揭露，全球氣候訴訟案件從2017到2023年已突破2000件，氣候訴訟是對政府減碳作為、企業是否漂綠、法規設計與責任提出嚴肅的檢驗，環境部也尊重這樣的監督力量。

彭啓明昨於「淨零與跨國行動研討會」表示，氣候變遷不該只是沉重的負擔，同時也能帶來新的價值和機會，根據「全球氣候訴訟報告2023」報告指出，氣候訴訟案件從2017到2023年，全球已突破2000件，司法管轄區從24個增加到65個，台灣近期也有氣候訴訟案例，是對再生能源條例中「用電大戶條款」是否達成能源轉型目標的質疑。

彭啓明指出，暫且不論訴訟結果，這些行動提醒著我們，氣候訴訟不只是「提意見」或「批評」，而是具備實質科學與法律證據的訴求，對政府減碳作為、企業是否漂綠、法規設計與責任提出嚴肅的檢驗，同時也直接關乎世代正義的核心，今日的政策選擇與作為，將深刻影響下一代生存的環境品質與公平機會，而法律人的專業與行動，則是讓氣候及世代正義從理想落實為現實的重要推力。

彭啓明指出，環境部近年積極推動各項氣候行動，2023年2月修正公布「氣候變遷因應法」，透過提升治理層級、強化排放管制與誘因、碳費專款專用、資訊公開與公民參與等措施，奠定淨零轉型的法制基礎，並已完成18項子法訂修，當政策推動與法律監督雙軌並行，才能真正為台灣打造有韌性的氣候治理。

彭啓明指出，自己上任這1年多，鼓勵同仁奉行前教宗方濟各揭示的環境通諭「破壞環境就是一種罪」，對於任何破壞環境或不主動解決環境問題的行為，都是嚴懲重罰。例如近期太陽光電板受到風災影響的事件、亂倒廢棄物、廢土在農地的案件，在今年5月，內政部、法務部及環境部宣誓守護國土解決長期營建土石方與營建廢棄物的計畫，以及更強化檢警環平台，這是過去台灣幾十年來大家都知道、都沒有系統性解決的問題。

此外，近期在高雄發生的幾起案例，不論是早就被偵破起訴，或是新增案件，現在正要求行為人要復原環境責任，目前法規是需要一段時間才能解決，甚至有些案例需要訴訟，過去經驗上甚至某些有脫產，耗時最後仍必須政府來承擔一切。彭啓明指出，環境部很了解這長久的漏洞，但也早就啟動廢清法的修法工作，希望各界給予支持。

法律 彭啓明 環境部

延伸閱讀

運動部長李洋今正式上任 彭啓明盼環保成體育賽事標配

第二屆環委名單挨批環工集權 彭啓明：勿未審先判

民間環工背景環委人數占近6成 環團批史上最專制名單

超商公告「歡迎吹冷氣」彭啓明直呼感動 曝環境部推Cool Map

相關新聞

眼鏡怎麼清潔？專家提醒「3錯誤習慣」易使鍍膜報銷

很多人把眼鏡戴進浴室「順手洗一洗」，或出門就把眼鏡丟車內；驗光師提醒，這些習慣其實最傷鏡片。蒸氣、高溫和錯誤清潔劑，輕則讓鏡片起霧、疏水力消失，重則鍍膜龜裂、脫落，等於把幾千上萬元的鏡片報銷。

又有熱帶擾動恐發展 吳德榮揭成颱機率、對台影響

又有熱帶擾動恐發展。目前南海及菲律賓東方至琉球海面為大低壓帶的環境，有利熱帶系統發展，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮...

熱帶擾動影響明後花東短暫雨 氣象署：周三起午後雷雨範圍擴大

中央氣象署預報員李名翔上午指出，周一及周二太平洋高壓勢力增強，天氣炎熱，大台北及桃園局部地區恐達37度或以上；受菲律賓附...

全球氣候訴訟案件突破2000件 彭啓明：破壞環境就是一種罪

環境部長彭啓明上任已滿周年，除鼓勵同仁奉行「破壞環境就是一種罪」的精神，也引用「全球氣候訴訟報告2023」數字揭露，全球...

舞蹈、運動、烹飪…銀髮族十大熱門課程主題

退休不等於無聊，但要怎麼規劃？台灣預計2025年邁入超高齡社會，銀髮族課程需求大增，阿公阿嬤、長輩們不只動起來，學得開心、每天都有新挑戰。

東北季風何時到？天氣風險：此時有機會

秋天了，天氣還很熱，何時會降溫轉涼？天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天指出，進入九月，北方冷高壓鋒面等系統已開始活躍，不過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。