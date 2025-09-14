舞蹈、運動、烹飪…銀髮族十大熱門課程主題

台灣即將邁入「超高齡社會」

2024年底，台灣65歲以上的老年人口已達人口總數的19.1%；根據內政部9月最新統計，老年人口占19.72%，預計今（2025）年突破20%，進入WHO（世界衛生組織）定義中的「超高齡社會」。在老年人口比例日漸增高的狀況下，許多老人相關議題也備受關注，除了醫療、長照外，「銀髮族課程」這類生活化領域也越來越受到重視，隨著老年人口增加，為長者們量身打造的各式課程，成為高齡社會中重要的一環。

諸如社區大學、里民活動……許多地方都推出不同種類的銀髮族課程，像是手工藝、運動、音樂課、讀書會等，讓長輩們能夠多方接觸不同領域，培養日常興趣，活出精彩晚年。在眾多課程中，哪些有著最高的網路討論度呢？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出10大「銀髮族課程」，一起來看看吧！

NO. 10 農園藝／花卉課程

農藝、園藝、花藝等相關活動能夠讓長者們多多接觸花草樹木，除了走入大自然有益身心健康外，綠植栽培所需的過程也能夠讓人適度活動身體，更能提升感官刺激與靈活度。自然與植物除了可減緩焦慮、憂鬱的情緒外，也能帶來好心情、提升幸福感。

種植、照護植物還能讓老年人培養責任感與成就感，在日常生活中多一分寄託。像是假日菜園、食農課程、花藝課程，對銀髮族們都是很好的活動，參與的過更能與許多人產生互動、促進社交，類似的課程受到許多長輩們喜愛。

NO. 9 舞蹈課程

結合運動、音樂與社交互動的舞蹈課程，對長者們而言不只能提升身體健康，還能兼具娛樂與日常交際。跳舞時的肢體律動有助增強肌力、平衡感與柔軟度，幫助長者們進行日常鍛練，促進心肺功能、血液循環。此外，各式舞蹈都需要記憶動作、節奏，這個過程也能刺激大腦、延緩認知退化，達到預防失智的效果。

在心理層面，跳舞也可以釋放壓力，讓人心情愉悅；參與團體舞蹈課程更可促進人際互動，增強社會連結感。舞蹈種類五花八門，可以選擇自己有興趣的舞種入門，無論是輕快的土風舞、舞風自由的現代舞，還是互動性強的社交舞，都能讓銀髮族們感受快樂氛圍、提升身心靈健康。

NO. 8 料理烹飪課程

料理課程也是非常受銀髮族們歡迎的活動，做菜對於許多人而言是再普通不過的日常，也有不少人非常喜歡烹飪，從自己熟悉的事物入手，相對容易建立自信心、培養長期興趣。此外，透過課程學習、嘗試以前沒有做過的料理，更能讓人在過程中獲得樂趣與成就感，像是日常中較少有機會接觸的甜點烘焙或是法式料理，就是熱門的課程選擇。

在料理過程中，洗、切、煮等動作都有助於長者們訓練手眼協調與精細動作能力，延緩肢體退化，菜單規畫與步驟記憶也可刺激大腦運作。此外，許多烹飪課程還會結合健康飲食觀念，讓長者在日常生活中選擇更營養均衡的餐食，對銀髮族而言好處多多。

NO. 7 手作課程

手作課程非常多元豐富，諸如編織、陶藝、金工、拼布、紙藝等等，每一種都各具特色，讓興趣不同的長者們都能夠找到自己喜歡的領域。手工藝所需要的細緻操作，對於手眼協調、手部肌肉靈活度都是很好的訓練，不只有助延緩動作退化，還能提升專注力與耐心。

除此之外，各式手作中多半會有讓人自行創作的環節，過程能讓銀髮族們腦力激盪，並帶來成就感與愉快的心情；團體手作課程也能為長者帶來社交機會，減少孤獨感與社會隔離；手作課程產出的成品，更能將長者在創作中感受到價值與連結感實體化，帶來療癒與滿足感。

NO. 6 音樂課程

近年來許多社區都有歌唱班、卡拉OK同好會等，深受銀髮族們歡迎，除此之外，其實各類樂器的學習課程也非常熱門。接觸音樂對長者而言有非常多好處，不管是身為演奏者、歌唱者，還是單純做為聽眾，都能夠在悠揚的樂聲中得到心靈上的滿足。

在記憶樂譜或是熟悉樂器演奏方式的過程中，長者們也可以鍛練專注度和記憶力，訓練手眼協調，唱歌、吹奏類的樂器還能夠增強肺活量。此外，不管是唱歌還是樂器，也多有合唱、合奏的活動，能讓銀髮族們透過音樂社交，增加人際連結，樂團、合唱團等團體更可以讓老年人們找到歸屬感及生活重心，成為銀髮課程的人氣選擇。

NO. 5 保健養生課程

對長者而言，醫藥保健、養生等相關知識非常實用，接觸這些課程有助於提升日常健康意識，基礎的衛教、營養等內容都能夠讓銀髮族們提升自我照護的能力，尤其許多人上了年紀之後常出現高血壓、糖尿病等慢性病症狀，若能夠有定期且專業的醫藥保健課程，也能讓長輩們活得加健康。

除了醫療方面的知識，相關課程也常涵蓋營養、運動與生活作息建議，能夠幫助銀髮族們建立健康生活型態，減少醫療依賴。此外，像是氣功、中醫、經絡按摩等養生課程，也能促進氣血循環、增強免疫力。這些學習不僅實用，更為長者提供持續成長與自主生活的動力。

NO. 4 心靈宗教課程

心靈課程對長者而言能夠成為日常中的精神慰藉，也能幫助情緒穩定、整合身心，並提升正向思維。此外，像是冥想或讀經、禱告等不同宗教的相關活動，還可以培養內在平靜，讓人釋放壓力。而相關的心靈、宗教團體，對許多長者而言不只是信仰寄託，也提供了人際互動和歸屬感。

這一類的課程除了有靈性、宗教內容外，更重要的是還能結合生命教育、人生哲學等，讓長者在晚年持續探索自我價值。不過在選擇相關課程時，也要注意不要過度迷信或依賴，以免在過程中失去自我，像是今年初許多YouTuber、KOL參與心靈課程所爆出的諸多爭議，就造成不少相關討論。

NO. 3 藝術課程

像是繪畫、雕刻、書法等藝術相關課程，對銀髮族們有非常多的身心益處。藝術創作的過程能夠培養專注力、創造力等，可以刺激大腦、延緩認知衰退。藝術作品也能夠成為抒發心情、表達自我的管道，有助於抒解壓力，成為長者們與外界交流的窗口。自己親手打造的藝術品，可以帶來成就感，他人對於作品的回饋與讚美，更能使長輩們得到心靈上的滿足。

藝術課程有非常多種，長者們可以在豐富的類別中挑選自己感興趣的領域。不管是色彩搭配、構圖安排還是線條刻畫，都有助於視覺與手部動作的協調，讓銀髮族們在被藝術療癒的過程中也兼顧細部肌肉與腦力訓練。參與藝術課程對老年人而言，是能讓身心都得到提升的優良活動。

NO. 2 數位科技課程

在這個網路與科技產品發達的時代，許多老年人並非數位原生世代，對於3C產品十分陌生，因此在近年來日常生活中大部分事物都科技化的情況下，常因為不會操作相關介面而遇到困難。為此不少地方都開設了專為銀髮族設計的數位科技課程，讓老年人能夠學習網路、手機、電腦、平板等產品的基本使用方式，幫助他們與科技社會接軌。

透過課程學習數位新知，能讓長者對智慧產品及網路的應用更加得心應手，對社群媒體更加了解後，長者便可以和家人、朋友維持更緊密的連繫，增進社交互動。此外，熟悉線上資訊查詢、數位支付等相關服務，也能讓老年生活更為便利，更重要的是能夠避免因為對相關領域不熟悉而遭遇網路詐騙。數位學習讓銀髮族們持續參與社會、縮短與新世代的代溝，不只促進數位平權，也讓老年人能夠終身學習。

NO. 1 運動課程

對老年人而言，定期且強度適中的運動非常重要，能夠避免身體機能退化，讓身心都更為健康。像是瑜珈、簡單的伸展操、輕度重量訓練、慢跑等課程，不僅能強化肌力，也能提升關節靈活度與平衡感，非常適合銀髮族們，可以在規律的運動習慣下維持身體健康。

此外，像是桌球、匹克球、彈力球等球類運動，還能為長者們帶來不一樣的樂趣。除了活動筋骨外，運動過程中與他人的團隊合作，能夠增強社交互動與歸屬感，競技的過程更可以讓人獲得成就感、找到生活目標與動力。對老年人而言，適度的運動有非常多好處，也因此各式各樣的運動項目成為不少銀髮族選擇課程時的熱門候選。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年08月12日至2025年08月11日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

