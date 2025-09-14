東北季風何時到？天氣風險：此時有機會

秋天了，天氣還很熱，何時會降溫轉涼？天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天指出，進入九月，北方冷高壓鋒面等系統已開始活躍，不過受到太平洋高壓強盛勢力影響，最南端只影響到到長江流域，東北季風進一步南下到台灣附近，目前看起來九月下旬有機會。

廖于霆指出，今天持續受到太平洋高壓影響，各地為晴午後多雲的天氣，北部到南部山區午後有局部雷陣雨，偶有短時較大雨勢出現機會。北部高溫34-35度，中部高溫32-33度，南部高溫33-34度，東半部高溫32-33度，持續高溫。

廖于霆指出，明天之後太平洋高壓的勢力會稍微北移，南海到菲律賓東方海面的低壓水氣會跟著北上到台灣附近，花東及恆春半島會有短暫陣雨，西半部山區零星午後雷陣雨，其他地區晴午後多雲。受偏東風過山沉降作用影響，周一周二大台北盆地可能出現36-37度高溫。

本周天氣，廖于霆說，周五前台灣天氣大致都是晴午後多雲，山區有雷陣雨的夏季型天氣。南海及菲律賓東方海面有低氣壓對流消長，不過暫無發展為颱風趨勢，雖然數值模式模擬在7-10天後在菲律賓東方海面有颱風形成，往呂宋島移動，不過時間還久，變數仍大，持續觀察即可。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

