不用昂貴保健品！日常飲食就能逆齡 日抗老權威：4類食材超市買得到
根據日媒「PRESIDENT Online」報導，日本抗老與長壽研究權威白澤卓二醫師指出，延緩老化與保持健康，關鍵不在昂貴的補充品，而在日常飲食中能否吃對食材。他特別點出四大營養重點，並推薦幾種簡單取得的食物，作為日常「抗老配方」。
一、維生素B群
維生素B群能幫助細胞新陳代謝，讓肌膚維持彈性與光澤。白澤醫師推薦的代表食材是納豆。納豆除了B群，還含有維生素E、鐵與鈣質，能促進血液循環與養分輸送，是日本家庭常見又實惠的養生食物。
二、維生素C、E、A
這些抗氧化維生素能抵抗活性氧傷害，延緩肌膚老化、減緩生成斑點。奇異果因富含維生素C、E與β-胡蘿蔔素，被稱為「水果之王」，建議每天吃一顆。白蘿蔔葉同樣營養豐富，卻常被忽視；另外，紅椒、胡蘿蔔、番茄、荷蘭豆等色彩鮮豔蔬菜，也能補充抗氧化營養素。
三、蛋白質
蛋白質是肌肉、器官與皮膚的基礎原料。白澤醫師特別推薦雞蛋，一顆就含有人體完整的必需胺基酸，蛋白質品質評分滿分，被稱為「完全食物」。每天至少食用一顆，以不同料理方式攝取，能維持年輕體態。
四、菇類
菇類熱量低、纖維多，還含有存在於菇類細胞壁的天然多醣「菇類甲殼素」（chitin），能抑制脂肪吸收並改善腸道環境。白澤醫師建議，每三天至少吃一次，像是香菇、金針菇、舞菇輪流搭配，若能與味噌同食，可有促進消化、提升免疫力和改善肌膚狀態的效果。
白澤醫師總結，每天固定攝取雞蛋和奇異果，餐桌上加入納豆與各類蔬菜，每周多吃菇類，就能打造出簡單卻有效的長壽抗老菜單。
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言