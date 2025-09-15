不用昂貴保健品！日常飲食就能逆齡 日抗老權威：4類食材超市買得到

根據日媒「PRESIDENT Online」報導，日本抗老與長壽研究權威白澤卓二醫師指出，延緩老化與保持健康，關鍵不在昂貴的補充品，而在日常飲食中能否吃對食材。他特別點出四大營養重點，並推薦幾種簡單取得的食物，作為日常「抗老配方」。

一、維生素B群

維生素B群能幫助細胞新陳代謝，讓肌膚維持彈性與光澤。白澤醫師推薦的代表食材是納豆。納豆除了B群，還含有維生素E、鐵與鈣質，能促進血液循環與養分輸送，是日本家庭常見又實惠的養生食物。

二、維生素C、E、A

這些抗氧化維生素能抵抗活性氧傷害，延緩肌膚老化、減緩生成斑點。奇異果因富含維生素C、E與β-胡蘿蔔素，被稱為「水果之王」，建議每天吃一顆。白蘿蔔葉同樣營養豐富，卻常被忽視；另外，紅椒、胡蘿蔔、番茄、荷蘭豆等色彩鮮豔蔬菜，也能補充抗氧化營養素。

蛋白質是肌肉、器官與皮膚的基礎原料。白澤醫師特別推薦雞蛋，一顆就含有人體完整的必需胺基酸，蛋白質品質評分滿分，被稱為「完全食物」。每天至少食用一顆，以不同料理方式攝取，能維持年輕體態。

四、菇類

菇類熱量低、纖維多，還含有存在於菇類細胞壁的天然多醣「菇類甲殼素」（chitin），能抑制脂肪吸收並改善腸道環境。白澤醫師建議，每三天至少吃一次，像是香菇、金針菇、舞菇輪流搭配，若能與味噌同食，可有促進消化、提升免疫力和改善肌膚狀態的效果。

白澤醫師總結，每天固定攝取雞蛋和奇異果，餐桌上加入納豆與各類蔬菜，每周多吃菇類，就能打造出簡單卻有效的長壽抗老菜單。

商品推薦