第一道鋒面何時到？鄭明典這樣說

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今各地大多為晴到多雲，包括台北市、台中市、台南市、台東縣有連續出現36度高溫的機率。聯合報系資料照片
秋天了，但天氣還是很熱，不少民眾關心什麼時候會變涼一點、第一道鋒面何時來。

中央氣象局前局長鄭明典今天在臉書指出，台灣今天還是在太平洋高壓影響範圍，太平洋高壓影響下，不但天氣穩定，天氣的持續性還特別高。所以，這種天氣型態可以說好幾天這一句：今天的天氣會和昨天差不多。

至於第一道鋒面何時到？鄭明典說，過去很多年的經驗，模式5天以上的預報，常提早出現鋒面到台灣，但實際常停在台灣北方近海不下來，要有耐心等訊號明確一點再說。

中央氣象局前局長鄭明典今天在臉書指出，台灣今天還是在太平洋高壓影響範圍，天氣穩定。擷取自中央氣象署網站
鋒面 鄭明典

