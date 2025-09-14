又有熱帶擾動恐發展 吳德榮揭成颱機率、對台影響

又有熱帶擾動恐發展。目前南海及菲律賓東方至琉球海面為大低壓帶的環境，有利熱帶系統發展，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新歐洲系集模式(ECMWF)模擬顯示，15日起「熱帶擾動」通過呂宋島進入南海後，增強為「熱帶低壓」機率約60%，但發展成「輕颱」條件則不甚理想，機率最高僅達20%，大致向海南島方向前進，對台無影響。

至於末期的另一「熱帶擾動」，最新各國模式模擬調整為，在菲律賓東方海面醞釀，大致向西前進，但動向仍有不小差異、且持續調整中。

吳德榮說，最新各國模式模擬顯示，未來10天(至23日)「太平洋高壓」仍偏強，尚無第1波「東北季風」南下的跡象，明顯降溫、還得再等。

最近天氣，吳德榮說，今日「太平洋高壓」偏強，各地晴朗，白天偏熱、紫外線強，注意防曬、防中暑；午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，大多侷限在山區，偶有擴及少部分平地的機率。

今日各地區氣溫為：北部23至37度、中部23至36度、南部23至37度及東部22至36度。

吳德榮指出，周一、二各地晴朗，白天酷熱(全台最高氣溫達38度以上)，紫外線強，注意防曬、防中暑；午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，東側水氣漸增，恆春半島及花東偶有短暫降雨的機率。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，周三至周五(17至19日)「熱帶擾動」通過呂宋島、進入南海，外圍北上的水氣漸增，東半部及恆春半島有局部陣雨；午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，平地受影響的區域逐日增多，有大雷雨發生的機率；各地高溫微降、仍偏熱。周六水氣略減，各地晴朗炎熱，午後有局部短暫陣雨或雷雨，大多侷限在山區，偶有擴及少部分平地的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。 吳德榮說，最新(13日20時)歐洲(ECMWF)系集模式19日20時模擬圖顯示，「熱帶擾動」發展成「輕颱」的機率，最高僅達20%(左)。最新歐洲系集模擬平均路徑大致向海南島方向前進(右)。(右圖擷自tropical tidbits)擷取自「洩天機教室」專欄

