聽新聞
0:00 / 0:00

推廣智慧農業 學者：政府可學日本立法

聯合報／ 記者戴永華王思慧／連線報導

智慧農業難普及，專家建議，除了加強補助與獎勵，政府或學術單位應協助農民分析台灣農田資訊，建立農田地理資訊系統，也可仿效日本訂定智慧農業促進法案，加速落實台灣智慧農業普及化。

宜蘭大學終身特聘教授邱奕志表示，日本的智慧農業技術活用促進法有「生產革新」與「開發推廣」兩種計畫認證制度，獲認證的農民、農團或農機製造商、農業服務業者可享有稅制、金融等支援措施，去年十月一日實施迄今。

南韓則選定十種重要作物開發一貫化省工作業農機，並以優惠補助方式，鼓勵農民及產銷班導入使用。邱奕志說，國內可參考日韓作法，七月丹娜絲讓南部溫室倒很多，就需要系統的規畫和補助規範。

智慧農業在台灣不普及，邱奕志分析，初期投入成本高，建置ＡＩ系統還要買感測設備、無人機、智慧化作業設施、數據蒐集與分析平台等，對中小農是沉重負擔；此外，農民數位技術素養不足，尤其是老農對於ＡＩ、機器學習、雲端平台等技術陌生，影響使用意願。

花蓮縣府農業處長陳淑雯表示，有些老農覺得憑智慧與經驗就好，不願投入成本架設科技設備，學新科技也較困難，縣府也尊重。

延伸閱讀

百米巨龍重現 台灣府城隍廟將赴「夜巡諸羅城 」提前祈福

發文稱「丹娜絲風災台南公務員放假」黃偉哲喊告 陳椒華今警局說明

風災特別條例600億元 7億補助12縣市石綿清運

社會最堅強後盾 丹娜絲風災台南逾2萬人次志工投入救援

相關新聞

客訴買到發霉月餅！微熱山丘道歉「停止生產、退費」網讚：了不起負責

中秋節即將到來，許多民眾開始採買月餅禮盒，知名糕餅品牌「微熱山丘SunnyHills」今（13）日突然在社群發文，因近日...

全台4萬5千名愛滋感染者…女性僅占5% 更晚確診、承受多重壓力

據疾病管制署統計，截至2024年底，國內愛滋感染者人數達4萬5381人，其中女性雖然僅占5%，為2293人，但女性感染者...

女性需求常被忽略…醫師一句話給勇氣 感染者與愛滋和平共處40年

對61歲阿珍（化名）來說，感染愛滋曾是心裡最深恐懼，不敢告訴任何人，醫師一句「就像感冒，吃藥慢慢就會好」給她面對的勇氣，...

加熱菸有條件過審 民眾能從國外帶回？國健署：未核准品項最高罰500萬

台灣首波合法加熱菸最快10月開賣，國健署今天提醒，未來民眾若想從國外帶回台灣，未經國內核准通過的加熱菸及其組合元件，仍不...

明防36度高溫！西半部午後留意雷陣雨 這天起水氣增多、雨區有變化

氣象署表示，明天至16日持續受到太平洋高壓影響，大台北、中南部近山區留意可能出現攝氏36度高溫，另預估午後西半部地區及其...

技術難、機器貴 智慧農業難解缺工

台灣農村人口老化、青年外流，嚴重缺工，政府推動智慧農業盼解人力荒，不過政府雖研發省工機械，也輔導農民使用ＡＩ檢測器掌握作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。