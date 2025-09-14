推廣智慧農業 學者：政府可學日本立法

智慧農業難普及，專家建議，除了加強補助與獎勵，政府或學術單位應協助農民分析台灣農田資訊，建立農田地理資訊系統，也可仿效日本訂定智慧農業促進法案，加速落實台灣智慧農業普及化。

宜蘭大學終身特聘教授邱奕志表示，日本的智慧農業技術活用促進法有「生產革新」與「開發推廣」兩種計畫認證制度，獲認證的農民、農團或農機製造商、農業服務業者可享有稅制、金融等支援措施，去年十月一日實施迄今。

南韓則選定十種重要作物開發一貫化省工作業農機，並以優惠補助方式，鼓勵農民及產銷班導入使用。邱奕志說，國內可參考日韓作法，七月丹娜絲讓南部溫室倒很多，就需要系統的規畫和補助規範。

智慧農業在台灣不普及，邱奕志分析，初期投入成本高，建置ＡＩ系統還要買感測設備、無人機、智慧化作業設施、數據蒐集與分析平台等，對中小農是沉重負擔；此外，農民數位技術素養不足，尤其是老農對於ＡＩ、機器學習、雲端平台等技術陌生，影響使用意願。

花蓮縣府農業處長陳淑雯表示，有些老農覺得憑智慧與經驗就好，不願投入成本架設科技設備，學新科技也較困難，縣府也尊重。

