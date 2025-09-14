技術難、機器貴 智慧農業難解缺工

台灣農村人口老化、青年外流，嚴重缺工，政府推動智慧農業盼解人力荒，不過政府雖研發省工機械，也輔導農民使用ＡＩ檢測器掌握作物生長、提升產量，但農民多無力解讀大數據，加上設備昂貴，智慧農業難普及，解決人力荒不如預期。

花蓮西瓜、茶葉、白頭韭菜、文旦等均仰賴人力採收，每到採收季，農園上演搶人大戰，就怕延誤黃金採收期。像花蓮吉安鄉是重要韭菜產區，過去每年共同運銷金額一點二億元，因人工缺乏被迫減產，如今僅剩約三千萬元。

智慧農業機具成為農村缺工解方，東華大學開發可自動搬運西瓜的自走採收車，幫助老農搬西瓜；宜蘭也有業者研發「自動海綿雷射打孔機」，為不同植物種子打孔，提高發芽率。

花蓮區農業改良場開發一系列「白頭韭菜省工機械」，讓人工效率提高三到廿倍，減少人事成本支出九成五以上。吉安鄉農友廖中豪則在縣府與清大輔導下，在溫網室裝設ＡＩ檢測器，即時監測土壤溫度、濕度與pH值，讓灌溉與施肥更精準，產量也提升。

但花蓮玉溪農會總幹事蔡宗翰說，政府有補助，農友配合意願才會高，成本還是主要考量。例如縣府推出舖在西瓜田地的科技農膜，半年內可自動分解，但其成本比塑膠膜貴五成，農民就興趣缺缺。

光豐農會總幹事張明發也舉例，花蓮颱風多也常地震，溫網室可能被摧毀，但沒有溫網室，智慧農業很難推行，加上花蓮交通運輸成本高，許多老農不願意嘗試智慧農業，缺工問題依舊難解。

「先建好銷售平台才能談智慧農業」，縣農會總幹事吳昆儒說，長期以來農業產量大於銷售，作物沒賣出去就沒賺錢，也就沒錢買智慧農業設備，東部智慧農發展不如西部快，市場機制是原因之一。

宜蘭冬山鄉茶農想用智慧農具採茶，但光機器就數百萬元，很難接受。「百大青農」李維說，農民資源不足，更難解讀智慧農機的龐大數據庫，再加上不同作物、不同田區條件，都需要調整設備運作模式，多數農民依然缺乏足夠的技術能力，「智慧農業不能只停留在硬體補助」。

