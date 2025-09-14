聽新聞
台中渦輪圓環 包覆百年老樹

聯合報／ 記者陳敬丰黃寅／台中報導
台中市府十三期重劃區裡的「渦輪圓環」包覆了當地被人俗稱為「台中金城武樹」的百年老榕樹。圖／取自臉書「Ayu人生履行中」
台中市府十三期重劃區裡的「渦輪圓環」包覆了當地被人俗稱為「台中金城武樹」的百年老榕樹。圖／取自臉書「Ayu人生履行中」

台中市政府開闢十三期重劃區，以「渦輪圓環」設計，包覆了當地俗稱「台中金城武樹」的百年老榕樹，是全台第一處渦輪式圓環，今年八月通車。交通局觀察車流正常運作，不過有人認為圓環中央的公園無路可進，成了孤島。

渦輪式圓環九○年代由荷蘭提出，造型類似渦輪風扇得名，與一般圓環的差異在於道路設計，不同車道會導向不同的路口，車輛進入圓環時只要選對車道，不須變換車道就能從正確路口離開；該設計在國際漸被採用。

台中渦輪式圓環啟用約一個月，交通局觀察該處車流正常運作，也沒有發生重大災難或道路壅塞。交通局表示，該路口本來採取正交路口，考量路中的金城武樹，改為渦輪式圓環，既減少號誌干擾，也維持交通順暢與安全；由於該處屬於新的重劃區，比較不像既有市區道路可能遭遇居民反彈，可以嘗試新的作法。

有車主開車經過時，感覺渦輪圓環的設計很巧妙，目前交通順暢，也可能使用者尚不多。也有人認為，圓環裡明明設計了自行車道和休憩椅，卻無路可進去。

當地豐樂里長蔡奇洲說，從高角度看，圓環加上裡面的草地形狀看來像易經裡的太極，若設了引道，不僅可能會因穿越太極有「煞」破壞現有格局，還可能因人流阻礙交通及帶來垃圾，反而影響景觀。區長林秋萬也說，目前看來，維持現狀似乎較好。

