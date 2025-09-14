聽新聞
0:00 / 0:00

交通事故溫床 傳統圓環漸式微

聯合報／ 記者楊正海林麗玉洪子凱邱書昱甘芝萁／連線報導
公館圓環開始進行拆除及公車地下道填平，昨天下午工程持續進行。記者曾原信／攝影
公館圓環開始進行拆除及公車地下道填平，昨天下午工程持續進行。記者曾原信／攝影

台北市公館圓環拆除工程昨凌晨動工，全台各地仍存有不少圓環，也讓圓環存廢再掀討論。專家認為，台灣車流量高，傳統圓環很難紓解車流，規畫已不合時宜，歐洲許多國家都已在推動「現代圓環」或「渦輪圓環」。

公館圓環填平地下道工程，前晚在公民團體、在地民眾及學生團體的抗議聲中開工，預計一個月內完成。由於北市仁愛、景福門圓環車禍事故也不下於公館圓環，更是危險路口，北市正評估仁愛、景福門圓環是否比照改善。

全台各地有圓環的地方不少，以北市為例，包括公館圓環在內，有十二個；台南更多，共有十五個圓環。若以設計來看，除了傳統圓環外，高雄市街頭去年設置了全台首個「標線型圓環」，屬於現代圓環，台中則有「渦輪圓環」。

如今隨著公館圓環拆除，再度引發都市交通設計的討論。台大土木工程系交通組退休教授張學孔認為，圓環可分兩大類，一是偏向景觀古蹟保留等公共空間，如紐約的哥倫布大圓環，從環境景觀文化古蹟融入交通需求；另一種是交通圓環，從安全、車流效率等角度評估全。

張學孔說，很多學者研究，號誌化路口若用圓環設計，可減少百分之九十的死亡車禍、百分之七十五的受傷車禍，但台灣許多圓環車流高，得加號誌才能提高效率和安全。美國有學者研究發現，當每個車道車流量超過六百輛次以上，停等時間也會急劇上升，這就是台灣圓環的困境。

淡江大學運輸管理學系退休教授羅孝賢也說，圓環的操作原理是以自由交織取代號誌轉向，在低流量情境下或許可行，但在公館這類車流龐大、車種複雜的路段，卻成為事故溫床。

「傳統圓環規畫不合時宜」，標線改造台灣路主編劉冠頡說，北市仁愛、景福門等傳統圓環內外各一個系統，設計未結合，才會發生事故；歐洲許多國家已推動「現代圓環」或「渦輪圓環」，現代圓環以不同的標線箭頭指示不同車道的轉向；渦輪圓環則把動線變成螺旋，讓車流自然甩出，提高效率，降低事故。

圓環專家「松山查爾斯」許晟松也說，台灣許多圓環刻意規畫「內環行駛汽車，外環機車」，就會發生非常多衝突點，機車直行會遇到汽車右轉側撞；國外圓環沒有車種分流，不須依車種額外畫出其他車道，更不會排擠人行空間。

車道 車禍 公館圓環

延伸閱讀

公館圓環改造爭議 交通學者嘆「事故溫床」：現在是拆除最好時機

圓環存廢惹爭議 台中南屯「渦輪圓環」像太極

台南是「多圓環」古都 市府近年啟動圓環大改造這樣做

公館圓環65天工期將「大幅縮減」 李四川：應該可在1個月完成

相關新聞

交通事故溫床 傳統圓環漸式微

台北市公館圓環拆除工程昨凌晨動工，全台各地仍存有不少圓環，也讓圓環存廢再掀討論。專家認為，台灣車流量高，傳統圓環很難紓解...

台南改造圓環 事故率降3成5

台南市有十五個圓環，多是日治時期設立，隨時代演進，車流量變大，圓環成交通瓶頸及易肇事路段，市府六年前啟動圓環改造，引進標...

台中渦輪圓環 包覆百年老樹

台中市政府開闢十三期重劃區，以「渦輪圓環」設計，包覆了當地俗稱「台中金城武樹」的百年老榕樹，是全台第一處渦輪式圓環，今年...

技術難、機器貴 智慧農業難解缺工

台灣農村人口老化、青年外流，嚴重缺工，政府推動智慧農業盼解人力荒，不過政府雖研發省工機械，也輔導農民使用ＡＩ檢測器掌握作...

推廣智慧農業 學者：政府可學日本立法

智慧農業難普及，專家建議，除了加強補助與獎勵，政府或學術單位應協助農民分析台灣農田資訊，建立農田地理資訊系統，也可仿效日...

聽力師逾15年 領照不到5成執業

台灣制定「聽力師法」並設考照制度，至今逾十五年，截至去年底全台僅有一一六○人領有聽力師執照，但實際有執業登記的聽力師僅四...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。