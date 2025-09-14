交通事故溫床 傳統圓環漸式微

台北市公館圓環拆除工程昨凌晨動工，全台各地仍存有不少圓環，也讓圓環存廢再掀討論。專家認為，台灣車流量高，傳統圓環很難紓解車流，規畫已不合時宜，歐洲許多國家都已在推動「現代圓環」或「渦輪圓環」。

公館圓環填平地下道工程，前晚在公民團體、在地民眾及學生團體的抗議聲中開工，預計一個月內完成。由於北市仁愛、景福門圓環車禍事故也不下於公館圓環，更是危險路口，北市正評估仁愛、景福門圓環是否比照改善。

全台各地有圓環的地方不少，以北市為例，包括公館圓環在內，有十二個；台南更多，共有十五個圓環。若以設計來看，除了傳統圓環外，高雄市街頭去年設置了全台首個「標線型圓環」，屬於現代圓環，台中則有「渦輪圓環」。

如今隨著公館圓環拆除，再度引發都市交通設計的討論。台大土木工程系交通組退休教授張學孔認為，圓環可分兩大類，一是偏向景觀古蹟保留等公共空間，如紐約的哥倫布大圓環，從環境景觀文化古蹟融入交通需求；另一種是交通圓環，從安全、車流效率等角度評估全。

張學孔說，很多學者研究，號誌化路口若用圓環設計，可減少百分之九十的死亡車禍、百分之七十五的受傷車禍，但台灣許多圓環車流高，得加號誌才能提高效率和安全。美國有學者研究發現，當每個車道車流量超過六百輛次以上，停等時間也會急劇上升，這就是台灣圓環的困境。

淡江大學運輸管理學系退休教授羅孝賢也說，圓環的操作原理是以自由交織取代號誌轉向，在低流量情境下或許可行，但在公館這類車流龐大、車種複雜的路段，卻成為事故溫床。

「傳統圓環規畫不合時宜」，標線改造台灣路主編劉冠頡說，北市仁愛、景福門等傳統圓環內外各一個系統，設計未結合，才會發生事故；歐洲許多國家已推動「現代圓環」或「渦輪圓環」，現代圓環以不同的標線箭頭指示不同車道的轉向；渦輪圓環則把動線變成螺旋，讓車流自然甩出，提高效率，降低事故。

圓環專家「松山查爾斯」許晟松也說，台灣許多圓環刻意規畫「內環行駛汽車，外環機車」，就會發生非常多衝突點，機車直行會遇到汽車右轉側撞；國外圓環沒有車種分流，不須依車種額外畫出其他車道，更不會排擠人行空間。

