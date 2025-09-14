聽新聞
賴清德稱已替醫護加薪最高11％ 基層無感

聯合報／ 記者翁唯真陳雨鑫林琮恩／台北報導

護理師「安靜離職潮」至今未遏，賴清德總統昨指出，今年已替公立醫院的醫護、醫事人員加薪百分之七到十一，同時，盼健保點值能達一點○點九五元以上，讓醫院能適度提升醫療人員薪資，解決人力不足問題。護理師工會批評，此波加薪無感，護理師八月執業率來到百分之六十二，為近期最低，盼實質改變環境，才能真正讓醫護回流。

賴清德昨出席台北醫師公會活動時說，十多年前擔任立委時，醫界曾出現內科、外科、婦科、兒科和急診等人力不足「五大皆空」的情況，隨著醫界與立委致力修正醫療法，並訂定醫療事故預防及爭議處理法等，讓目前五大科招募情況好轉。

賴清德表示，最近替公立醫院的醫療人員，包含醫師、護理師、醫檢師、放射師等，提高百分之七到十一的加給，也希望健保點值能夠增加，一點至少在○點九五元以上，讓醫院的經營者都能適度替醫護加薪，解決醫界人力不足的問題。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，去年起，私立醫療院所陸續替醫護加薪，其幅度是過去五到十年最高，護理人力招募情形已有改善。

不過，台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳說，政府今年替公立醫院醫護加薪，並未反應到護理師執業率，去年十二月護理師執業率為百分之六十二點七，今年八月僅百分之六十二，是近八個月最低。

陳玉鳳說，若真正要替護理師加薪，也得加到至少百分之十五，拉平通膨。政府承諾將三班護病比入法，如今都要邁入二○二六年仍不見動靜，實質改善護理師勞動條件，才能真正讓護理師回流。

護理師公會全聯會理事長陳麗琴說，加薪一定有助護理師回流，衛福部前部長邱泰源曾提修正健保特管法，要求診所聘用護理師薪資需為基本工資一點五倍、醫院二倍，否則不能跟健保簽約，她認為，新任部長上任，應重啟討論修訂特管法。

