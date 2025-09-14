聽力師逾15年 領照不到5成執業

台灣制定「聽力師法」並設考照制度，至今逾十五年，截至去年底全台僅有一一六○人領有聽力師執照，但實際有執業登記的聽力師僅四九四位，執業率不到五成，因執業範圍有限，讓聽力師諷「考照等同失業」。衛福部今年六月公告修正「聽力所設置標準」草案，擬讓聽力所能販售輔具，增加執業範疇，也增加民眾便利性。

據內政部統計，去年底六十五歲以上老年人口占總人口近二成，因聽覺機能障礙，領有身障手冊者超過十三萬人，其中，年齡超過六十五歲占逾七成。未來進入超高齡化社會，可預期聽損人口將會更多。

聽力師學會理事長葉文英說，依法聽力師執業地點以一處為限，需設在醫療院所或聽力所，且聽力所不得有販售行為，導致許多聽力師執業範圍受限，不少人考取證照後，因工作範圍受限而離開聽力領域。

衛福部今年六月公告「聽力所設置標準」草案，增加聽力所應提供核心項目，包含可販售輔具，以及增訂聽力所得設置於助聽器公司內、聽力所也能與其他醫事機構聯合設置等規定。

葉文英表示，修訂草案若能通過，對聽力師將是一大利多，特別是聽力所可販售輔具，過去民眾被診斷聽損後，通常直接到店家購買助聽器等輔具，許多業者給予的建議，不一定符合患者需求。

自行開設聽力所的聽力師林嵩岳說，目前有執業登記的聽力師不到五百人，主要與法規要求，執業地點以一處為限有關，且聽力所不得有販售行為，也讓全台的聽力所僅有卅九家，大幅減少聽力師開業的意願，減少收入來源，法規應鬆綁此規範，才有助於聽力所的發展。

林嵩岳表示，許多未做執業登記的聽力師並沒有離開產業，而是到販售助聽器的輔具公司工作，或成為研發助聽器聽力師等，但這些從業場域不符合執業登記的範疇，他認為，聽力師的執業範圍很廣泛，法規給予太多的限制，認為應適度調整，才符合現況。

衛福部醫事司表示，當初修訂「聽力所設置標準」草案，就是希望讓聽力所的設置，讓有聽力需求的民眾購買助聽器更加友善，如同驗光師在眼鏡行內，可以驗完光直接配眼鏡。草案於六月公告後，已蒐集資料到八月十八日為止，近期將調整內容後再公告，屆時若無異議，將於公告後一年施行新制。

