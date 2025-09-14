聽新聞
買助聽器需經聽力師？ 醫師反對

聯合報／ 記者翁唯真陳雨鑫／台北報導

民眾被診斷聽損後，若未在醫院內配置助聽器，就會前往輔具店，購買助聽器，鮮少有人會先到聽力所，評估聽力後再到輔具店購買產品。聽力師學會理事長葉文英認為，聽力是敏感的器官，既然配戴眼鏡需要驗光師才能完成，為什麼法規不能規定，購買助聽器需由聽力師完成才能配戴，她認為，法規應明確訂定，才能保障聽力師權益。

醫師診斷、聽力師評估聽力」葉文英表示，既然設置聽力師，醫事人員就該精準分工，不該讓被診斷聽損的民眾，直接就到輔具店購買助聽器，期間未強制要求需要經聽力師評估。

葉文英表示，造成聽損的原因五花八門，多數自然老化，部分是因為疾病導致，有少數是「耳垢太多」引起，若是老化或疾病導致，對於助聽器的需求，恐因病程而有所變化，需聽力師協助給予意見，提供最適合的助聽器，而耳垢引起的聽損，僅需要清除即可恢復，但有些民眾不曉得，直接就往輔具店買助聽器，反而找錯藥方也白花錢。

台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長婁培人表示，不贊同聽力師學會推動修訂法律，強制要求由聽力師幫助患者配戴助聽器，醫療人員受過完整的訓練，醫師不僅能診斷，也能評估聽力，更可以執行聽力檢查，如果僅限聽力師幫助患者評估聽力，幫忙配戴助聽器，這不盡公平。

婁培人認為，從六月衛福部修訂聽力師相關草案後，聽力師的權益就開始被討論，討論可以找到一個最好照顧患者的方式，但不該侷限在單一的職別上，許多耳鼻喉科診所有提供聽力檢查的服務，若未來聽力師倡議，只能由聽力師做聽力評估，等同診所得聘僱一位聽力師，能力上等於是疊床架屋，籲政府可召開公聽會坐下來討論此議題。

