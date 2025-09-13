提前歡慶中秋！「2025藝家人融耀大雅」熱鬧登場

台中市大雅區公所13日下午在原住民文化館戶外廣場，舉辦 「2025藝家人融耀大雅暨市政宣導活動」，結合市政宣導、文化展演及特色市集，邀請原住民、客家、閩南等多元族群共襄盛舉，現場湧入上千名民眾熱情參與，共度一場融合文化與節慶氛圍的中秋前夕。

大雅區長林麗蓉表示，大雅區為多元族群共融共處的重要據點，公所特別藉由中秋佳節前夕舉辦本項活動，希望促進不同族群間的文化交流與理解，並強化市政府政策的宣導與市民互動，展現大雅區多元、友善的在地特色與社區凝聚力。

此次活動內容豐富，包含三和里薩克斯風班暖場、原住民及在地社區舞蹈、香山客家舞團、忠義里土風舞及橫山里小提琴演出等輪番登場，展現各族群的文化底蘊與藝術實力。晚間更邀請台語天后喬幼深情演唱，以及金曲金鐘雙料得主沈文程壓軸演出，現場掌聲不斷、氣氛熱烈。

除了精彩表演之外，現場設有青農市集、原民文創、美食小吃及豐富的撰彩活動，讓參與民眾從視覺、聽覺到味覺都能獲得滿足，打造出適合全齡共融的親子休閒空間。

區公所特別感謝台中市政府與市長盧秀燕對地方活動的支持，並感謝立法委員楊瓊瓔、市議員吳呈賢、吳建德，對經費爭取與活動推動的大力協助，亦感謝大雅區各里長與社區協會的全力配合，使活動順利圓滿。

林麗蓉表示，未來將持續推動族群融合與社區發展相關活動，讓大雅區成為市民朋友感受到「幸福臺中」具體實踐的生活場域。也期盼透過舉辦節慶活動，讓市民朋友在忙碌生活中，享有片刻的溫馨與團圓。

