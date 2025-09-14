聽新聞
女協5周年 助6成女性重返職場

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
台灣女性發展協會成立至今5年，昨以「5」為主題，舉辦展覽、影展及系列活動。記者邱書昱／攝影
台灣女性發展協會成立至今5年，昨以「5」為主題，舉辦展覽、影展及系列活動。記者邱書昱／攝影

台灣婦女勞動力參與率在25歲到29歲達高峰，之後逐步下降，勞動部為協助婦女重返職場，提出婦女再就業三年計畫，與台灣女性發展協會等團體合作，協會至今協助超過6成以上女性重回職場，盼企業評選人才依過去經歷、人格特性出發。

台灣女性發展協會成立至今5周年，昨以「5」為主題辦展覽、影展及系列活動，並分享6位學員的真人故事，勞動力發展署長黃齡玉、宏碁集團創辦人施振榮與妻子等人出席。

曾是運動產業主管的曾靖茹婚後辭職在家顧小孩，中斷職場6年，她說，孩子上了中班後，前東家詢問是否要重返職場，習慣事前做準備的她，加入台灣女性發展協會的課程，課程將自己想做的、能夠做的事找到平衡，也順利回歸熟悉職場。

「婦女要重返職場，最大障礙其實就是自己。」台灣女性生涯發展協會理事長陳若玲說，中斷職場的婦女本身自信、重新定位社會的連結度的動力很重要，鼓勵企業界評選人才時，不以年齡看待，而是照過去的經歷、人格特性出發。

黃齡玉說，去年提出婦女再就業的三年期計畫，包含婦女自主訓練、雇主彈性工時調整、再就業獎勵等；政府相關計畫不可能獨立完成，女協就是很好的NGO共走的夥伴，也會持續致力推出多元照顧計畫及更多職場友善措施。

