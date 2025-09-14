聽新聞
0:00 / 0:00

又卡路權 花東站自行車賽取消

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

原訂下月舉辦的花蓮太平洋盃洄瀾鐵人三項賽，因未獲路權緊急喊停，引發民怨，不料教師節連假登場的自行車賽事「96自転車花東站」也因公路局要求改路線或延期，主辦單位只好取消。公路局回應，連假車流量大，並非刻意刁難。

「96自転車花東站」由台灣96自行車協會主辦，將於27、28日舉行，賽事橫跨花東兩縣，行經花蓮縣193縣道、台11丙線、台11線、台9線等路段。

協會指出，6月26日、7月30日的會議公路局東區養護分局都出席，但均未提出因連假改期建議，才開放選手報名，但9月11日突接獲東區養護分局函文指出賽事逢教師節假期，可能影響道路交通安全，要求變更賽事路線或另擇期辦理。

協會表示，因距離賽事只剩10個工作天，作業時間窘迫，變更恐造成選手困擾，為將選手權益影響降到最低，決定取消並全額退費。

花東近日已有兩場大型體育賽事因路權問題被迫取消，不少網友留言「太遺憾了」，有網友憂心，是否以後連假就不能舉辦類似體育賽事？將影響運動觀光發展。

東區養護分局說，兩項賽事的主辦單位過去申請路權都曾核准，連假車流量大，是重點疏運時段，依過往審核原則，若申請在連假舉辦都會勸導避開省道，或另擇期辦理，也都有宣導，並非刁難。

花蓮 台東 路權 連假 自行車

延伸閱讀

花蓮運動賽事取消又一椿！ 「96自転車花東站」被迫喊卡 公路局喊冤

澎湖3連假包機剩餘空位 15日起開放民眾訂票

全台唯一未發放教師節敬禮 屏縣府亡羊補牢發放600元禮券

詐團「花2元就能查公務車」躲警查緝 公路局急改服務網漏洞

相關新聞

客訴買到發霉月餅！微熱山丘道歉「停止生產、退費」網讚：了不起負責

中秋節即將到來，許多民眾開始採買月餅禮盒，知名糕餅品牌「微熱山丘SunnyHills」今（13）日突然在社群發文，因近日...

全台4萬5千名愛滋感染者…女性僅占5% 更晚確診、承受多重壓力

據疾病管制署統計，截至2024年底，國內愛滋感染者人數達4萬5381人，其中女性雖然僅占5%，為2293人，但女性感染者...

女性需求常被忽略…醫師一句話給勇氣 感染者與愛滋和平共處40年

對61歲阿珍（化名）來說，感染愛滋曾是心裡最深恐懼，不敢告訴任何人，醫師一句「就像感冒，吃藥慢慢就會好」給她面對的勇氣，...

加熱菸有條件過審 民眾能從國外帶回？國健署：未核准品項最高罰500萬

台灣首波合法加熱菸最快10月開賣，國健署今天提醒，未來民眾若想從國外帶回台灣，未經國內核准通過的加熱菸及其組合元件，仍不...

明防36度高溫！西半部午後留意雷陣雨 這天起水氣增多、雨區有變化

氣象署表示，明天至16日持續受到太平洋高壓影響，大台北、中南部近山區留意可能出現攝氏36度高溫，另預估午後西半部地區及其...

技術難、機器貴 智慧農業難解缺工

台灣農村人口老化、青年外流，嚴重缺工，政府推動智慧農業盼解人力荒，不過政府雖研發省工機械，也輔導農民使用ＡＩ檢測器掌握作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。