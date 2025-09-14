聽新聞
AI助攻交通 新北路口延滯減15％

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市交通局逐步在主要通勤走廊導入智慧交通科技，透過數據分析調整紅綠燈秒數。圖／新北市交通局提供
新北市府在主要通勤路段導入智慧交通科技，包含AI攝影機、eTag、GVP與市政儀表板等動態號控系統，即時掌握路口車流，調整紅綠燈秒數、放寬較大車流通行，今年將完成三重、新莊新北大道21處路口及鶯歌鶯桃路3處路口，實測平均減少5%用路時間、15%路口延滯，擬再擴大實施。

交通局專委林昭賢指出，截至今年已完成改善的運輸走廊包括汐止大同路、新台五路、五股成泰路、八里龍米路、淡水民權路、新店復興路、新烏路、中和南勢角景平路及中和中山路，共約190處路口。

林昭賢表示，新北大道是貫穿三重新莊的重要通勤幹道，而鶯歌鶯桃路則緊鄰高速公路，除上下班尖峰時段，平時車流量也高，固定時段調整號誌秒數難符合實際需求。透過AI攝影機並抓取Google地圖等數位資料，讓號誌秒數變換靈活。明年選定路段會以新北主要通勤幹道為主。

市議員江怡臻說，交通系統可以更有效借助AI，除了尖峰高車流量，也可以運用在深夜少人少車、主幹道與次幹道交通號誌的調整。她舉例，最近會勘土城明德路的紅綠燈秒數落差就可用上，當清水路車流因紅燈無法轉進明德路，即可透過智慧調控引導車流，紓解尖峰車潮。

市議員黃淑君表示，透過科技監測調整紅綠燈秒數，也要改善道路工程，否則就是「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，塞車的地方持續塞車，甚至有公車司機陳情因塞車導致長期憋尿，市府應該盤點塞車熱區全面改善，才能根治。

交通局長鍾鳴時指出，將持續推動AI+ITS智慧運輸系統，提供交通需求預測與緊急因應，並整合智慧停車雲及智慧公運雲，完善智慧交通基礎建設，深度整合交通控制運作。

AI 新北 塞車 紅綠燈

