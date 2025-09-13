今彩539第114223期 頭獎1注中獎

快訊

中央社／ 台北13日電

今彩539第114223期開獎，中獎號碼25、36、32、35、02；派彩結果，頭獎1注中獎，獎金新台幣800萬元。

貳獎157注中獎，每注獎金新台幣2萬元。

3星彩中獎號碼696，壹獎50注中獎，每注獎金5000元。

4星彩中獎號碼8079，壹獎19注中獎，每注獎金5萬元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

