客訴買到發霉月餅！微熱山丘道歉「停止生產、退費」網讚：了不起負責

中秋節即將到來，許多民眾開始採買月餅禮盒，知名糕餅品牌「微熱山丘SunnyHills」今（13）日突然在社群發文，因近日有客人反應月餅有「發霉現象」，業者已向顧客致歉並退款，同時也宣告「馬上停止生產月餅這個品項且暫停出貨」，消息貼出後，吸引上千網友按讚，不少人留言支持「肯定勇於主動處理」、「願意面對，會繼續支持」。

根據「微熱山丘 SunnyHills」在公告中表示，由於近日有客戶反映月餅有發霉狀況，除立刻向客戶致歉並退款處理以外，也著手調查發生問題的原因，經反覆檢視之後，「確認問題是月餅的新產線造成包裝密封瑕疵」，雖然屬偶發事件，但因為正值中秋出貨期間，業者沒有足夠時間去驗證百分之百的解決問題。因此，「決定馬上停止今年月餅生產及出貨，同時，針對已經出貨給客戶的商品，承諾接受所有購買含有月餅品項的退款要求(憑發票退款)；至於未出貨的部分，客戶可選擇取消訂單及退款，或更換其他商品。」

「微熱山丘 SunnyHills」在聲明最後也向顧客致歉，強調只能誠實的承認問題，並勇敢面對及解決，才對得起長期愛護與支持的客戶。

