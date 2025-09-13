快訊

具戰略意義 海軍萬噸級磐石軍艦泊靠太平島碼頭首曝光

客訴買到發霉月餅 微熱山丘道歉「停止生產並退費」

向北約喊話！川普揚言將對俄國「實施重大制裁」 籲對大陸徵收高關稅

聽新聞
0:00 / 0:00

客訴買到發霉月餅！微熱山丘道歉「停止生產、退費」網讚：了不起負責

聯合報／ 記者高婉珮/台北即時報導
有顧客反應買到發霉月餅，微熱山丘發文道歉，主動表示停止生產與出貨中秋月餅，顧客可憑發票退費。圖／翻攝自微熱山丘臉書
有顧客反應買到發霉月餅，微熱山丘發文道歉，主動表示停止生產與出貨中秋月餅，顧客可憑發票退費。圖／翻攝自微熱山丘臉書

中秋節即將到來，許多民眾開始採買月餅禮盒，知名糕餅品牌「微熱山丘SunnyHills」今（13）日突然在社群發文，因近日有客人反應月餅有「發霉現象」，業者已向顧客致歉並退款，同時也宣告「馬上停止生產月餅這個品項且暫停出貨」，消息貼出後，吸引上千網友按讚，不少人留言支持「肯定勇於主動處理」、「願意面對，會繼續支持」。

根據「微熱山丘 SunnyHills」在公告中表示，由於近日有客戶反映月餅有發霉狀況，除立刻向客戶致歉並退款處理以外，也著手調查發生問題的原因，經反覆檢視之後，「確認問題是月餅的新產線造成包裝密封瑕疵」，雖然屬偶發事件，但因為正值中秋出貨期間，業者沒有足夠時間去驗證百分之百的解決問題。因此，「決定馬上停止今年月餅生產及出貨，同時，針對已經出貨給客戶的商品，承諾接受所有購買含有月餅品項的退款要求(憑發票退款)；至於未出貨的部分，客戶可選擇取消訂單及退款，或更換其他商品。」

「微熱山丘 SunnyHills」在聲明最後也向顧客致歉，強調只能誠實的承認問題，並勇敢面對及解決，才對得起長期愛護與支持的客戶。

月餅 客戶 食安 微熱山丘

延伸閱讀

當咖啡碰見月餅！盤點連鎖咖啡推出的中秋禮 平衡甜度更有味

1顆不到50元！她大讚這家蛋黃酥「媲美不二坊」 老饕評價高

榮獲亞洲設計大獎 林聰明沙鍋魚頭中秋限定禮盒掀鹹香月餅風潮

以前中秋節必吃…他好奇月餅為何退流行 網指關鍵：現在只要蛋黃酥

相關新聞

客訴買到發霉月餅！微熱山丘道歉「停止生產、退費」網讚：了不起負責

中秋節即將到來，許多民眾開始採買月餅禮盒，知名糕餅品牌「微熱山丘SunnyHills」今（13）日突然在社群發文，因近日...

全台4萬5千名愛滋感染者…女性僅占5% 更晚確診、承受多重壓力

據疾病管制署統計，截至2024年底，國內愛滋感染者人數達4萬5381人，其中女性雖然僅占5%，為2293人，但女性感染者...

女性需求常被忽略…醫師一句話給勇氣 感染者與愛滋和平共處40年

對61歲阿珍（化名）來說，感染愛滋曾是心裡最深恐懼，不敢告訴任何人，醫師一句「就像感冒，吃藥慢慢就會好」給她面對的勇氣，...

加熱菸有條件過審 民眾能從國外帶回？國健署：未核准品項最高罰500萬

台灣首波合法加熱菸最快10月開賣，國健署今天提醒，未來民眾若想從國外帶回台灣，未經國內核准通過的加熱菸及其組合元件，仍不...

明防36度高溫！西半部午後留意雷陣雨 這天起水氣增多、雨區有變化

氣象署表示，明天至16日持續受到太平洋高壓影響，大台北、中南部近山區留意可能出現攝氏36度高溫，另預估午後西半部地區及其...

留下人才 賴清德：最近替公立醫護加薪7%到11%

今年健保總額高達9286億元，行政院目前正在核定明年健保總額，以高推估計算，將達9883.1億多元，逼近一兆。賴清德總統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。