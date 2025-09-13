快訊

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台灣露德協會今明2天在宜蘭舉辦全台唯一專為女性愛滋感染者設計培力營，集結全台25位女性感染者參與，透過健康知能、情緒照顧、自我探索與戶外活動，建構屬於女性感染者的支持網絡。圖／台灣露得協會提供
台灣露德協會今明2天在宜蘭舉辦全台唯一專為女性愛滋感染者設計培力營，集結全台25位女性感染者參與，透過健康知能、情緒照顧、自我探索與戶外活動，建構屬於女性感染者的支持網絡。圖／台灣露得協會提供

據疾病管制署統計，截至2024年底，國內愛滋感染者人數達4萬5381人，其中女性雖然僅占5%，為2293人，但女性感染者因篩檢率低與發現時間延遲，確診時多已進入發病階段。社團法人台灣露德協會表示，女性感染者中有超過半數是在發病後才被診斷，影響健康與生活品質，也提高醫療負擔。

台灣露德協會今、明兩天在宜蘭舉辦全台唯一專為女性愛滋感染者設計培力營，集結全台25位女性感染者參與，透過健康知能、情緒照顧、自我探索與戶外活動，建構屬於女性感染者的支持網絡。

台灣露德指出，女性感染者長期被愛滋防治體系邊緣化，面對疾病與社會壓力往往只能默默承受，這場活動不只是休息，更是一場重新賦能與團結的歷程。

台灣露德協會說，女性感染者大多因異性間不安全性行為而感染，在疾病之外，更常承受來自社會、家庭與職場的多重壓力。台灣露德協會指出，許多女性感染者身兼家庭照顧者角色，既是女兒、也是母親，但當自身健康出現危機，卻無法獲得足夠支持。她們經常因為害怕被歧視而隱瞞病情，導致心理壓力無處釋放，也錯失獲得醫療與社會資源的機會。

台灣露德協會指出，在實務服務中觀察到，許多女性感染者不願主動求助，即便出現身心不適，也傾向隱忍，害怕被貼上標籤。根據協會2024年的個案記錄，服務的34位女性感染者中，超過一半出現明顯身心困擾，卻極少人曾接受專業心理輔導。原因除了社會的汙名化，也與女性長年被期待「堅強」、「不麻煩別人」的性別角色有關。

61歲的阿珍分享，自己感染將近40年當時完全不敢告訴任何人自己感染的事，是透過醫院轉介她到露德協會，才第一次發現「原來有這麼多人也在經歷一樣的事」。

台灣露德協會指出，在醫療發展進步、U=U（測不到病毒＝無傳染力）理念逐漸普及的今天，愛滋已不再是絕症，但對多數女性感染者來說，真正困難的從來不是病本身，而是社會的不理解。社會應正視女性感染者的處境，重新檢視愛滋服務體系的性別落差，讓關懷與資源不再遺漏任何一人。

台灣露德協會今明2天在宜蘭舉辦全台唯一專為女性愛滋感染者設計培力營，集結全台25位女性感染者參與，透過健康知能、情緒照顧、自我探索與戶外活動，建構屬於女性感染者的支持網絡。圖／台灣露得協會提供
台灣露德協會今明2天在宜蘭舉辦全台唯一專為女性愛滋感染者設計培力營，集結全台25位女性感染者參與，透過健康知能、情緒照顧、自我探索與戶外活動，建構屬於女性感染者的支持網絡。圖／台灣露得協會提供
台灣露德協會今明2天在宜蘭舉辦全台唯一專為女性愛滋感染者設計培力營，集結全台25位女性感染者參與，透過健康知能、情緒照顧、自我探索與戶外活動，建構屬於女性感染者的支持網絡。圖／台灣露得協會提供
台灣露德協會今明2天在宜蘭舉辦全台唯一專為女性愛滋感染者設計培力營，集結全台25位女性感染者參與，透過健康知能、情緒照顧、自我探索與戶外活動，建構屬於女性感染者的支持網絡。圖／台灣露得協會提供

全台4萬5千名愛滋感染者 女性僅占5%卻更晚確診、承受多重壓力

據疾病管制署統計，截至2024年底,國內愛滋感染者人數達4萬5381人，其中女性雖然僅占5%，為2293人，但女性感染者...

